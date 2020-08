Samsung Galaxy S21 Ultra ou S21e? On devrait s’attendre à tant de modèles

Le Galaxy Note 20 n’a pas encore été dévoilé, les yeux sont donc déjà sur le prochain produit phare de Samsung: il y a des nouvelles sur le Galaxy S21, qui sera probablement sur le marché au printemps 2021.

SamMobile veut savoir en exclusivité combien de modèles la gamme Galaxy S21 contiendra. Apparemment, trois modèles nous attendent l’année prochaine pour le lancement. Les noms officiels ne sont pas encore connus, mais les numéros de modèle sont: SM-G991, SM-G996 et SM-G998. Ceux-ci devraient chacun représenter une variante 5G du Galaxy S21. Des versions LTE sont également possibles. Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve de cela.

Samsung Galaxy S21, S21 + et …

Si Samsung s’en tenait à sa dernière politique produit, nous nous attendrions à ce que les Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra soient dans environ six mois. Les deux premiers modèles sont susceptibles de différer principalement par des écrans et des batteries de tailles différentes. Le modèle Ultra serait le produit phare avec l’appareil photo haut de gamme comme 2020.

Cependant, cela n’est pas garanti. Parce qu’en 2019, Samsung s’appuyait déjà sur trois modèles – mais avec un positionnement différent: au lieu de proposer un modèle encore meilleur avec les Galaxy S10 et S10 +, le fabricant nous a proposé une alternative plus fine et moins chère avec le S10e.

Même si un Galaxy S21 Ultra est beaucoup plus probable: nous n’exclurions pas complètement un Galaxy S21e. Enfin, Apple a prouvé avec l’iPhone SE (2020) qu’il existe définitivement une demande pour des modèles abordables. Selon les premières analyses, la SE vend de manière fulgurante et incite de nombreux utilisateurs d’Android à changer.

C’est pourquoi un Galaxy S21e est peu probable

Un Galaxy S21e serait certainement attrayant pour de nombreux clients. Le S10e était le choix le plus judicieux pour de nombreux utilisateurs à l’époque. Cependant, les chances d’un nouveau e-modèle ne sont pas bonnes. Car en 2020, Samsung a décidé de ne pas utiliser de modèle allégé pour le lancement, et il sera bientôt disponible en Galaxy S20 Fan Edition avec un délai de six mois. D’autre part, Samsung a ajouté plus tard le S10 Lite au S10e – et proposait des modèles quasi allégés. Rien ne peut donc être exclu. Que pensez-vous d’un Samsung Galaxy S21e?