Samsung Galaxy S21 Ultra après un mois d’utilisation: le meilleur de Samsung depuis des années

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est un prétendant clair pour le meilleur smartphone de 2021, et nous avons des raisons de le prouver dans notre examen après un mois.

Cela nous a déjà convaincus lors de notre test initial, et il nous a fallu quelques semaines de plus pour rendre encore plus clair que Le Samsung Galaxy S21 Ultra est le meilleur smartphone que Samsung ait créé depuis des années.

Car finalement, Samsung semble avoir oublié – plus ou moins – les chiffres pour se concentrer sur l’expérience. Une expérience qui, après une longue période, est enfin à la hauteur de ce que l’on attend de celui qui aspire à être le mobile de l’année 2021.

C’est ce que nous avons pu apprendre du Galaxy S21 après utilisez-le pendant un mois.

Un matériel incomparable

Absolument chaque aspect du Samsung Galaxy S21 donne le sentiment d’être infiniment plus poli que dans le précédent Galaxy S20 Ultra.

Tout commence par le design, à mon avis, l’un des meilleurs jamais réalisés par Samsung pour pouvoir donner la visibilité que les caméras méritent avec un module qui est fond avec le bord métallique de l’appareil.

À cela, il faut ajouter le élégant mais imposant couleur noire mate dans laquelle l’appareil arrive habillé, avec un belle touche au dos et une finition qui fait ni les pistes ni la saleté rester imprégné au dos de l’appareil.

Bien que le design soit en arrière-plan à cause de la affichage spectaculaire qui étoiles sur le devant du téléphone, avec une diagonale de 6,8 pouces, résolution Quad HD + et un taux de rafraîchissement de 120 hertz.

Un an de plus, il s’agit du meilleur écran que nous ayons jamais vu sur un mobile, en ajoutant également le possibilité de varier intelligemment votre taux de rafraîchissement pour offrir une plus grande efficacité énergétique.

Et en parlant d’efficacité, vous ne pouvez pas imaginer combien je suis heureux de dire que Samsung, à la fin, a réalisé ce que beaucoup d’entre nous attendaient: minimiser les différences entre les [Snapdragon 888] chevauchant les variantes américaines du S21 Ultra, et le Exynos 2100 qui intègre le modèle que j’ai pu tester le mois dernier.

Les performances sont excellentes, tout comme le autonomie de l’appareil, quelque chose que je ne pourrais pas dire à propos du S20 Ultra malgré la même capacité de batterie – 5000 mAh – que ce terminal.

Le meilleur de Samsung, avec le meilleur d’Android

Le Samsung Galaxy S21 Ultra arrive avec Une interface utilisateur 3.1, la dernière version du logiciel de l’entreprise, basée sur Android 11. Samsung assure également trois ans de mises à jour du système à la fois pour cela et pour d’autres de ses modèles.

Bien que les nouvelles concernant One UI 3.0 ne soient pas de trop, nous avons trouvé des changements intéressants tels que la possibilité de ont le alimentation par Google Discover sur l’écran d’accueil au lieu de alimentation des actualités de Samsung, ou du fait d’avoir Application Google Messages nativement.

Si à cela on ajoute toutes les nouvelles fonctionnalités d’Android 11, et les changements proposés par Samsung avec sa couche de personnalisation, on obtient l’un des expériences plus cohérentes que nous avons pu obtenir avec le système d’exploitation Google, avec d’innombrables outils utiles que nous ne trouverions pas dans les versions les plus récentes. faire le ménage depuis Android.

Mais Le logiciel de Samsung n’est toujours pas parfait. Et en 2021, il faut continuer à parler d’un problème que les terminaux de l’entreprise traînent depuis plusieurs années maintenant, mais qui est toujours aussi incompréhensible aujourd’hui: la publicité.

Il n’est pas acceptable que un mobile de 1250 euros afficher des publicités à vos utilisateurs dans certaines applications système et certains éléments de l’interface utilisateur, tels que panneau de notification ou application Samsung orientée vers la santé et le sport, Samsung Health.

Nous avons vu comment les entreprises de style Xiaomi, qui s’engagent à maintenir une faible marge bénéficiaire lors de la vente de leur appareil et à compléter leurs revenus par des services, ils utilisent ce type de technique dans le but d’obtenir un certain profit économique du logiciel de leurs appareils. Mais ce Samsung, le une entreprise leader dans le segment de la téléphonie au niveau mondial, faites-le avec votre appareil le plus avancé à ce jour, c’est tout simplement inexcusable.

Maintenant oui: la caméra mobile la plus avancée du marché

Après plusieurs années dans les coulisses d’entreprises comme Apple et Google, Samsung a réussi à sortir le smartphone avec l’appareil photo le plus avancé de son étui vu jusqu’à présent sur un smartphone.

La combinaison d’un capteur amélioré de 108 mégapixels, d’un double système de téléobjectif et d’un excellent capteur avec objectif ultra grand angle fait Le Galaxy S21 Ultra est, aujourd’hui, le smartphone Android doté du meilleur appareil photo du marché, et probablement aussi le mobile avec le meilleur appareil photo, à sécher.

Leurs caméras se comportent bien dans toutes les situations, et cela montre que Samsung a travaillé à l’amélioration du traitement d’image pour mettre fin aux problèmes qui traînaient depuis des années.

Ainsi, on finit par obtenir portraits avec une excellente qualité d’image et une grande naturalité de l’effet de flou d’arrière-plan. Et bien que le logiciel souffre encore de certains problèmes hérités du passé tels que tons de peau pas trop réalistes ou une certaine tendance à saturer les couleurs, sans aucun doute les avancées sont remarquables.

Le seul gros inconvénient à cet égard serait de le temps de prendre des photos en intérieur de sujets en mouvement, qu’il s’agisse de personnes ou d’animaux. Si vous souhaitez capturer des images de enfants ou animaux dans les scènes où la lumière n’est pas de notre côté, le capteur principal n’est pas tout à fait capable de maintenir une bonne concentration et il est courant de obtenir des images floues.

Utilisation du mode Pro inclus dans l’appareil photo pour réduire la vitesse d’obturation et modifier d’autres paramètres de l’appareil photo, ce défaut peut être corrigé dans une certaine mesure, mais la réalité est que la plupart des utilisateurs d’appareils mobiles utilisent leurs appareils photo en mode automatique.

S Pen: un complément intéressant… qui demande plus que ce qu’il donne

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est le premier mobile de l’histoire de cette famille avec support S Pen. Cet accessoire, que j’ai pu tester la semaine dernière, est vendu séparément avec plusieurs étuis proposés par Samsung, à un prix à partir de 69 euros.

Et, précisément, c’est le Problème principal du Galaxy S21 Ultra S Pen: Son prix est trop élevé étant donné qu’il s’agit d’une version réduite par rapport à celle incluse dans le Samsung Galaxy Note20 Ultra, car il ne prend pas en charge les gestes ou la possibilité de recevoir des alertes lorsque nous avons oublié le style et nous nous éloignons de lui.

Comme si cela ne suffisait pas, la couverture avec casquette que Samsung vend aux côtés du S Pen rend l’appareil passer d’énorme à juste géant, et que l’ergonomie atteinte par Samsung lors de la construction de son terminal phare est gaspillée, devenant un produit inconfortable à tenir et à utiliser en raison de sa taille, de son épaisseur et du format du boîtier lui-même.

Un prétendant clair au meilleur smartphone de 2021

Nous ne sommes qu’en février, et il est probable que nous ayons déjà vu qui, cette année, il pourrait être le meilleur smartphone de 2021. L’année dernière, il a fallu attendre l’été pour voir un terminal Samsung capable de rivaliser avec les téléphones les plus récents. Haut de l’année, mais même le Galaxy Note20 Ultra laissait à désirer dans des aspects tels que l’appareil photo ou l’écran – en ne permettant pas de combiner la résolution maximale du panneau avec la fluidité fournie par le 120 hertz.

En attendant de voir des propositions telles que le Mi 11 Ultra de Xiaomi, l’OPPO Find X3, le OnePlus 9 Pro et la nouvelle génération d’appareils iPhone, le Samsung Galaxy S21 Ultra est tout simplement inégalé sur le marché, et si vous suivez les traces des générations précédentes de l’entreprise en matière d’amortissement, j’ai peur que ce soit le cas *le meilleur mobile haut de gamme pouvant être acheté en 2021.

