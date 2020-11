Samsung Galaxy S21, S21 + et Ultra dans la première comparaison de taille

Une photo a été publiée sur Twitter, ce qui permet de tirer des conclusions sur la différence de taille entre les prochains Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra. Comme récemment, Samsung nous servira à nouveau des modèles en trois tailles.

L’expert en fuite Max Weinbach ne mentionne pas les smartphones par leur nom dans son tweet, mais il devrait être clair pour quiconque a suivi de près les fuites ces dernières semaines que l’image montre les trois variantes à venir du Galaxy S21. Clairement reconnaissable par le module caméra indiqué, qui nous a rappelé une charnière de la quincaillerie il y a quelque temps.

Des mannequins S21, S21 + et S21 Ultra?

Sur la photo, vous pouvez voir des mannequins de trois tailles différentes. Il s’agit probablement de la version standard du Galaxy S21 (au centre) ainsi que du S21 + (à droite) et du S21 Ultra (à gauche). Cela correspondrait à la sélection que Samsung nous propose également en 2020. On ne sait toujours pas si les modèles porteront également ces noms à la fin. Mais nous supposons fermement que ce sera le cas.

En termes de taille, Samsung pourrait également utiliser les modèles actuels pour la prochaine génération. Le Galaxy S20 dispose d’un écran de 6,2 pouces, le Galaxy S20 + d’un écran de 6,7 pouces et le Galaxy S20 Ultra même d’un écran de 6,9 ​​pouces. Ces valeurs semblent également s’appliquer aux mannequins sur la photo, bien que certains utilisateurs disent que le S21 Ultra ne pouvait « que » mesurer 6,8 pouces de diagonale.

S21 Ultra avec une structure de caméra plus grande

Mais le module caméra révèle également beaucoup d’informations. On voit clairement que le plus gros mannequin laisse également plus de place aux capteurs. Sur les deux modèles plus petits, un évidement rond est visible à côté du module. Cela pourrait représenter le flash LED des S21 et S21 Plus.

Le Galaxy S21 Ultra, comme la ramification actuelle, pourrait alors disposer d’un capteur ou d’un objectif supplémentaire. Selon les rumeurs, la version haut de gamme du smartphone aura un appareil photo quintuple.

De plus, la photo indique que les deux autres appareils ne diffèrent pas en termes de configuration de l’appareil photo. Mais tout cela n’est encore que pure spéculation et nous aurons une réelle certitude au plus tôt en janvier 2021. Puis le dernier produit phare de Samsung sera présenté.

