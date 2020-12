Samsung Galaxy S21: pouvez-vous vivre avec ce design?

Les premières images des Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra font le tour depuis un certain temps. Mais maintenant, la conception finale a été divulguée. Jusqu’à présent, il n’y a probablement pas eu d’avant-goût aussi précis.

Le portail néerlandais LetsGoDigital affirme avoir reçu des images des Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra d’une source fiable. Afin de garantir l’anonymat de la source, ils ne souhaitent pas publier les photos envoyées. Au lieu de cela, ils ont créé des rendus de produits 3D qui étaient censés être proches de la photo originale. Et ils donnent une bonne impression de la conception finale.

Galaxy S21: module caméra inhabituel

Le module caméra des prochains Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra est également inchangé pour ces images. De plus, on dirait qu’une charnière de la quincaillerie y est suspendue. Vous pouvez discuter du goût et à la fin, la technologie intégrée est la chose la plus importante du module.

Les trois modèles de la série Galaxy S21 devraient différer de l’extérieur (© 2020 LetsGoDigital)

Ce qui est nouveau par rapport aux autres fuites, c’est que le système de caméra du S21 Ultra dispose d’un capteur supplémentaire. Ceci est situé au-dessus du flash LED. La caméra selfie, en revanche, est toujours intégrée dans un très petit trou de perforation dans l’écran.

Le Galaxy S21 Ultra a un capteur de plus que les modèles de base et plus (© 2020 LetsGoDigital)

Spéculation sur l’équipement technique

Quelle technologie le Galaxy S21, le S21 + et le S21 Ultra apporteront à la fin avec eux reste une spéculation. Le modèle de base de la série S21, comme les autres appareils, devrait être alimenté par l’Exynos 2100 ou le Snapdragon 888. On dit que le Galaxy S21 n’a «que» 8 Go de RAM, tandis que le S21 Ultra semble avoir au moins 12 Go de RAM.

Les spécifications techniques exactes sont encore perplexes (© 2020 LetsGoDigital)

La quantité de mémoire disponible fluctue également avec beaucoup de spéculations. Alors que certains supposent 128 Go pour le Galaxy S21, d’autres parlent du double de la capacité de stockage. Le Galaxy S21 Ultra, en revanche, devrait apparaître avec 512 Go.

Cependant, nous ne trouverons plus de détails que le 14 janvier 2021, car ensuite, selon les rumeurs, Samsung présentera officiellement sa série Galaxy S21.

