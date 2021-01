Samsung Galaxy S21: ici, il est supérieur au S21 Ultra

Samsung a présenté les appareils de la populaire série S de cette année un peu plus tôt que d’habitude. Une fois encore, le constructeur sud-coréen mise sur un trio avec les Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra, qui est emmené par le modèle Ultra en termes de fonctionnalités. Sur un point, cependant, le smartphone le plus cher doit admettre sa défaite face aux modèles moins chers.

Les trois nouveaux smartphones de la série Galaxy S peuvent désormais être précommandés. Si vous préférez un smartphone Samsung et appréciez le meilleur équipement possible et un appareil photo particulièrement performant, il vous faudra encore opter pour le modèle Ultra cette année. Malgré l’appareil photo supérieur, le modèle haut de gamme n’a pas une fonctionnalité des deux variantes moins chères Galaxy S21 et S21 Plus. Comme le note l’autorité Android, Samsung a trompé la fonction vidéo au ralenti du S21 Ultra. En bref: le super ralenti n’est pas vraiment un super ralenti pour le modèle le plus cher.

Galaxy S21 Ultra: super ralenti uniquement avec une astuce logicielle?

Apparemment, le Galaxy S21 Ultra n’enregistre que des vidéos au ralenti avec un maximum de 480 images par seconde, tandis que les Galaxy S21 et Galaxy S21 + arrivent à 960 images par seconde. Le modèle le plus cher n’est que la moitié de celui des autres téléphones de la gamme S21. La différence n’est pas facile à voir car Samsung la cache.

Pour que le Galaxy S21 Ultra propose également du super ralenti, Samsung utilise un logiciel pour augmenter la vidéo à 960 images par seconde. Puisque les images individuelles sont artificiellement doublées dans cette astuce, la clarté de l’enregistrement en souffre quelque peu.

Cette solution de Samsung n’est pas nouvelle: Samsung a déjà utilisé cette astuce avec le Galaxy S20 Ultra. La principale raison du détour est probablement le capteur haute résolution de 108 MP. Apparemment, cela ne prend pas en charge les enregistrements avec 960 images par seconde. Le capteur de 12 mégapixels intégré dans les appareils S21 moins chers, cependant, le fait.

Le super ralenti n’est-il qu’un argument pour les fans?

Une comparaison directe n’a pas encore montré s’il existe une grande différence entre le vrai super ralenti et la supercherie logicielle. Au moins sur le papier, les S21 et S21 + devraient obtenir le meilleur résultat. Donc, si vous êtes un fan du ralenti, vous devriez en tenir compte lors de la décision d’achat.

Pourquoi Samsung a négligé le super ralenti avec son nouveau modèle haut de gamme reste ouvert. Il est tout à fait possible, cependant, que cette fonctionnalité ne soit pas une priorité particulièrement élevée pour le fabricant. Au cours des dernières années, les entreprises ont eu tendance à se concentrer sur des fonctionnalités telles que le mode nuit. Ceux qui proposent le meilleur du super ralenti ont donc eu tendance à passer au second plan dans les présentations sur smartphone ces dernières années.