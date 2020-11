Samsung Galaxy S21: fuite des spécifications de la nouvelle série phare

Une fuite complète a mis en lumière presque toutes les spécifications des Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra – et provoque quelques surprises!

De nouvelles informations et rumeurs sur le Samsung Galaxy S21 arrivent presque chaque semaine, maintenant une fuite particulièrement étendue a révélé presque toutes les données techniques du Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra. Ils proviennent du magazine Android Police, qui cite plusieurs sources fiables qui ne sont pas citées.

Affichage grand et rapide

Les écrans des trois appareils doivent être de taille similaire à leurs prédécesseurs. Le Galaxy S21 dispose d’un écran de 6,2 pouces, le Galaxy S21 + d’un écran de 6,7 pouces et le Galaxy S21 Ultra d’un écran de 6,8 pouces. Dans les trois cas, il s’agit d’un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Galaxy S21 Ultra utilisera une nouvelle technologie de panneau semi-conducteur pour des temps de réponse plus rapides et une consommation d’énergie réduite. Semblable à l’Apple Watch à partir de la série 5, le panneau devrait être capable de basculer de manière variable la fréquence d’images entre 1 et 120 Hz.

Exynos et Snapdragon au niveau des yeux cette année?

Selon la fuite, les trois modèles reçoivent le Snapdragon 875 ou l’Exynos 2100 en tant que processeur, selon la région. Alors que les processeurs Exynos de Samsung ont eu quelques problèmes d’efficacité énergétique ces dernières années, l’Exynos 2100 serait au moins à égalité avec le Snapdragon 875, selon des sources. Cependant, de telles prévisions doivent toujours être considérées avec une certaine prudence.

Selon la fuite, les tailles de batterie sont de 4000 mAh pour le Galaxy S21, de 4800 mAh pour le S21 + et de 5000 mAh pour le S21 Ultra. Cela devrait garantir une durée d’exécution décente pour les trois modèles.

Galaxy S21 Ultra avec deux télécaméras

Pour de nombreux utilisateurs, la chose la plus excitante est probablement la configuration de la caméra. Selon la fuite dans le Galaxy S21 et le Galaxy S21 +, peu de choses changeront par rapport à leurs prédécesseurs. Il existe à nouveau trois objectifs de 12 mégapixels chacun pour les angles standard et ultra-larges, ainsi qu’un téléobjectif de 64 mégapixels. Cela devient plus excitant avec le Galaxy S21 Ultra: un capteur standard de 108 mégapixels doit être utilisé ici, avec un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et deux téléobjectifs, chacun de 10 mégapixels. L’un d’eux offre un grossissement trois fois plus grand, l’autre un zoom dix fois supérieur.

Les nouveaux appareils Galaxy devraient également pouvoir enregistrer des vidéos en résolution 4K avec toutes les caméras et jusqu’à 60 images par seconde. De plus, la nouvelle fuite confirme une fois de plus que le Galaxy S21 Ultra devrait prendre en charge le S Pen. Le stylo de saisie ne doit pas être inclus dans la livraison.