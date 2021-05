Samsung Galaxy S21 FE: Présentation en août? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

SAMSUNG SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A21s 32Go BLANC

Marque¤SAMSUNG Modèle¤Galaxy A21s Système d'exploitation¤Android 10 Surcouche¤Oui Résolution de l'écran¤1600 x 720p HD+ Technologie de l'écran¤IPS Taille écran en pouces¤6,5" Taille écran en cm¤16,51 cm Nom du processeur¤Exynos 850 Type de processeur¤2.0 GHz Octa-core Mémoire vive (RAM)¤3 Go Mémoire interne (ROM)¤32 Go Extension de mémoire¤extensible via port micro-SD (512 Go max) Compatibilité opérateurs¤Tout opérateur Réseau¤4G LTE Type de carte Sim¤Dual SIM (2x nano) Compatibilité GPS¤GPS, GLONASS, Beidou, Galileo WiFi¤WiFi a/b/g/n/ac Bluetooth¤Bluetooth 5.0 NFC¤Oui Autonomie¤NC Capacité de la batterie (mAh)¤5 000 Caméra arrière (Mpixels)¤48+8+2+2MP/2160p, Autofocus + Flash Caméra frontale (Mpixels)¤13MP Lecteur multimedia¤FLAC, MKV, MP3, MP4 Radio FM¤Non Connectiques¤USB-C Jack 3.5 mm¤Oui Boitier¤Plastique Résistance¤Non Coloris¤Blanc Descriptif complémentaire¤° Un quadruple capteur Mode Portrait 2MP Capteur principal 48MP Ultra Grand Angle 8MP Mode Macro 2MP ° Une batterie ultra endurante Une importante capacité de 5000 mAh, pour rester connecté toute la journée, et bien plus encore Charge rapide 15W, pour faire le plein d’énergie plus rapidement Accessoires¤Câble USB, adaptateur secteur, kit piéton Dimensions produit¤H 16,37 cm x L 7,53 cm x P 0,89 cm Dimensions colis¤H 4,5 cm x L 8 cm x P 17 cm Poids¤192g Poids brut¤0,211 kg Catégorie mobile¤Neuf DAS Tête (W/kg)¤0,422 DAS tronc (W/kg)¤1,544 DAS Membres (W/kg)¤2,21 DAS texte réglementaire¤Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques à puissance maximale de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres Code article¤966813