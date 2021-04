Samsung Galaxy S21 FE: premier aperçu du nouveau "Édition de fan"

L’édition Fan moins chère du Galaxy S21 devrait ressembler assez au modèle. Ceci est soutenu par de nouvelles images de rendu de l’appareil par Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks, qui sont probablement basées sur des plans de construction. Cependant, certaines mesures d’austérité sont à prévoir.

Comme pour le Galaxy S21, la caméra selfie du Galaxy S21 FE se trouve dans un trou de l’écran, les images rendues sont à croire. Le bord autour de l’écran est très fin sur le dessus et sur les côtés, seul le «menton» du smartphone semble un peu plus grand. Les caméras sont logées dans un dôme rectangulaire qui dépasse du téléphone portable en haut à gauche à l’arrière.

Face arrière probablement en plastique, écran plus grand

Sur le Galaxy S21, le cadre métallique se terminait par le dôme, sur le Galaxy S21 FE c’est le dos. Cela devrait être en plastique, il s’agit donc probablement d’une construction de moins bonne qualité. OnLeaks a publié les photos sur Voice.com. Le Galaxy S21 FE devrait proposer un écran de 6,4 pouces, légèrement plus grand que l’écran de 6,2 pouces du Galaxy S21. Trois caméras sont visibles à l’arrière, mais ce sont probablement des modèles différents de ceux du Galaxy S21.

On prétend que cinq options de couleurs sont prévues

Selon SamMobile, le smartphone devrait proposer un modem 5G, Android 11 et les cinq options de couleurs suivantes: gris / argent, rose, violet, vert clair et blanc. Il devrait y avoir un modèle avec une mémoire interne de 128 Go et un avec une mémoire de 256 Go.

Le Galaxy S21 FE devrait arriver sur le marché à un prix sensiblement inférieur à celui du Galaxy S21. Le prédécesseur, le Galaxy S20 FE, a été conçu à la demande de la communauté Samsung et était très populaire. Il a été lancé le 2 octobre 2020, il pourrait donc s’écouler un certain temps avant la sortie du Galaxy S21 FE.