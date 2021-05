Samsung Galaxy S21 FE obtient Snapdragon 888 ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Les rumeurs sur le Snapdragon 888 de Qualcomm dans le Samsung Galaxy S21 FE se multiplient et semblent se confirmer sur la base d’une liste de référence.

Les fans de Samsung devraient attendre avec impatience l’édition Fan du Galaxy S21, qui devrait arriver sur le marché plus tard cette année. Et plus la journée approche, plus les rumeurs circulent sur Internet. L’un d’eux tourne autour du processeur intégré et semble maintenant avoir été confirmé.

Snapdragon 888 est officiel

Un appareil portant le numéro de modèle SM-G990B est apparu dans la base de données Geekbench. Il s’agit du Samsung Galaxy S21 FE. Le test de référence montre, entre autres, que le Qualcomm Snapdragon 888 est utilisé comme processeur. Selon SamMobile, une version du téléphone portable avec une puce Exynos est peu probable.

Cependant, il existe deux modèles de l’édition Fan du S20: un avec un processeur Exynos et un avec Snapdragon. L’hypothèse pourrait être liée à la pénurie actuelle de puces. Il est donc possible que Samsung ne soit actuellement pas en mesure de produire ses propres processeurs et ne présente pas une deuxième version avec sa propre puce avant plus tard.

Que savons-nous d’autre sur le Galaxy S21 FE?

D’autres informations peuvent être extraites du test Geekbench, comme le fait que le Galaxy S21 FE dispose de 6 Go de RAM disponibles. De plus, le téléphone fonctionnerait avec Android 11, mais il pourrait s’agir de l’un des premiers appareils à ne pas avoir à attendre longtemps pour une mise à jour vers Android 12. Le S21 FE utilise apparemment One UI 4.0 comme interface utilisateur.

De plus, le Galaxy S21 FE recevra trois mises à jour majeures du système d’exploitation. Le smartphone pourrait donc être mis à jour vers Android 14 dans le futur. Une version LTE ne semble pas prévue. Au lieu de cela, le téléphone Samsung ne sera livré qu’avec la 5G.









