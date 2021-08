Samsung Galaxy S21 FE : Google Play Console confirme certaines spécifications

Samsung Galaxy A50 (dual sim) 128 Go bleu

Le Samsung Galaxy A50 (dual sim) 128 Go bleu reconditionné vous permet de bénéficier d'un large panel d'applications à télécharger sur Google Play grâce à son système d'exploitation Android couplé à One UI. Il propose un écran de taille 6,4 pouces pour la valeur du rectangle et 6,2 en comptant les bords arrondis. Il est non seulement beau et design, mais aussi facile à manier. Le Samsung Galaxy A50 (dual sim) 128 Go bleu reconditionné se range facile même dans les espaces réduits grâce à sa finesse. Il dispose d'une mémoire interne de 128 Go extensibles jusqu'à 512 Go en mémoire externe et d'une RAM de 4 Go. Sa fonctionnalité double Nano SIM est intéressante pour une utilisation professionnelle et personnelle. Il offre un lecteur d'empreinte intégré à l'écran, et qui vous garantit la protection et la confidentialité de vos données. Le Samsung Galaxy A50 (dual sim) 128 Go bleu reconditionné est un smartphone haut de gamme que vous pouvez utiliser en plusieurs circonstances. Il peut à la fois servir pour votre divertissement : vous pouvez écouter de la musique et profiter d'une excellente qualité sonore. En effet, il possède une prise jack 3,5 mm stéréo qui se fait de plus en plus rare chez les smartphones haut de gamme. De plus, sa robustesse permet de jouer aux jeux vidéo et même de regarder des programmes vidéo. Vous pouvez également l'utiliser pour l'exécution de plusieurs tâches en raison de la fluidité garantie. Il est équipé d'un processeur de 8 coeurs offrant une fréquence d'horloge de 2,3 GHz et 1,7 GHz. Le Samsung Galaxy A50 (dual sim) 128 Go bleu reconditionné peut également remplir les fonctions d'une caméra professionnelle grâce à son triple capteur ultra grand-angle combinant 25 + 8 + 5 Mpx. Si vous préférez les clichés moins formels, sa caméra frontale vous offrira des selfies magnifiques avec sa résolution de 25 Mpx. Chez Recommerce, nous mettons un point d'honneur à ce que votre Samsung Galaxy A50 (dual sim) 128 Go bleu reconditionné vous parvienne totalement opérationnel. C'est pourquoi, avant de vous l'expédier, nous le testons puis le réinitialisons et désimlockons. Il ne vous faut qu'une carte SIM de n'importe quel opérateur pour rendre votre smartphone fonctionnel.