Samsung Galaxy S21 en démontage: le téléphone peut être réparé si facilement

Le Galaxy S21 n’est pas encore officiellement disponible en magasin, car un premier démontage fait déjà le tour sur le net. Et cela se voit: au moins en termes de réparabilité, le Galaxy S21 fait un bon pas en avant par rapport à son prédécesseur, mais pas avec la conséquence ultime.

La chaîne YouTube PBK a démonté le Samsung Galaxy S21 dans un démontage et mis le résultat en ligne. Bien que la structure de base soit presque identique à celle du Galaxy S20, Samsung a amélioré un certain nombre de domaines clés.

Galaxy S21 avec un meilleur système de refroidissement

Après avoir desserré le dos en plastique, par exemple, vous pouvez voir que le câble peut être desserré de l’écran si nécessaire – ce qui facilite le travail des bricoleurs et facilite également les réparations. De plus petits changements affectent le moteur de vibration, qui se trouve maintenant dans le coin supérieur droit du téléphone portable, et le haut-parleur, qui a été renforcé avec des espaces réservés en mousse pour un plus grand volume de son. Le système de refroidissement devrait également être plus simple et plus léger: au lieu de tuyaux en cuivre et de chambres à vapeur, Samsung utilise des couches de graphite pour le Galaxy S21. L’idée derrière cela: le nouveau chipset Exynos 2100 garde la tête froide même à haute performance.

Le Galaxy S21 obtient une bonne réparabilité

Grâce à sa conception modulaire, le Galaxy S21 convainc dans de nombreux cas par sa facilité de réparation. Cela s’applique même à la caméra, dont la technologie a été intégrée en plusieurs couches. De plus, les vis Philips standard garantissent un démontage rapide et facile. Bien que les composants tels que l’écran soient relativement faciles à remplacer, les choses sont différentes avec la batterie. Il est fermement collé et ne peut pas être facilement changé. La conclusion du YouTuber concernant la réparabilité: 7,5 sur 10 points.

Les Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra seront disponibles en magasin le 29 janvier. Les prix commencent à 849 euros pour le plus petit modèle.