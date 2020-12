Samsung Galaxy S21: ces smartwatches Samsung ne sont pas prises en charge

Si vous utilisez toujours un ancien portable de Samsung, votre prochain smartphone pourrait vous obliger à effectuer une mise à niveau. Parce qu’à partir du Galaxy S21, les anciennes montres et trackers de fitness de la série Gear ne sont plus pris en charge. Les autres nouveaux téléphones Samsung ne se connecteront plus aux appareils portables.

Avez-vous toujours l’un des appareils Gear de Samsung à votre poignet? Ensuite, vous devriez regarder de plus près lors de l’achat d’un nouveau smartphone Galaxy. Parce qu’à partir de 2021, les nouveaux téléphones portables Galaxy perdront leur compatibilité avec ces appareils portables. Le prochain produit phare Galaxy S21 pourrait non seulement déclencher de la joie, mais aussi être frustrant s’il ne peut pas être connecté à la célèbre smartwatch. Cette innovation a été annoncée par Samsung dans la feuille de route pour les appareils portables Galaxy, comme le rapporte GalaxyClub.

Ces appareils portables Samsung Gear ne fonctionneront pas avec le Galaxy S21

L’application Samsung Gear déclare: «La qualité de service existante des anciens appareils portables Samsung Gear ne peut pas être garantie et assurée par les seules mises à jour de l’application. Il n’est donc plus possible d’utiliser d’anciens appareils portables Samsung Gear avec les nouveaux smartphones Samsung (sortis en 2021). »Heureusement, ce qui semble ennuyeux et choquant au premier abord ne s’applique qu’à ces très vieux appareils:

Vitesse 1

Engrenage 2

Gear 2 Neo

Engrenage S

Fit Gear

Toutes ces montres ont au moins six ans et ne sont pas disponibles dans les magasins réguliers depuis longtemps, de sorte que de nombreux utilisateurs ne sont probablement pas concernés. Avec tous les smartphones Galaxy actuels de 2020 ou avant, les appareils portables continueront de fonctionner à l’avenir. C’est ennuyeux pour tous ceux qui ne voient pas de raison de remplacer leur ancien équipement mais qui envisagent de passer à un Galaxy S21. Au moins, Samsung communiquera cette étape dès le début et vous pourrez planifier votre achat en conséquence.