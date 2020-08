Samsung Galaxy S20 Fan Edition: Ici, vous pouvez déjà voir le “S20 Lite”

Depuis un certain temps, les rumeurs se multiplient autour d’un successeur du S10 Lite appelé Galaxy S20 Fan Edition (FE). L’expert en fuite Evan Blass nous montre maintenant le smartphone à l’avance sur une image de rendu.

Apparemment, Samsung a choisi un design similaire à celui du S10 Lite. L’affichage perforé du (présumé) Galaxy S20 Fan Edition nous rappelle fortement son prédécesseur. Les bords de l’écran ne sont pas aussi étroits que dans le modèle standard. Le plus bas en particulier apparaît plus prononcé. Samsung a également arrondi un peu moins les coins.

Galaxy S20 FE: affichage 120 Hz ou pas?

Selon les rumeurs, l’écran mesure 6,5 pouces de diagonale. Ce serait plus grand que l’écran du modèle standard. L’une des questions les plus excitantes est de savoir si Samsung a fait don d’un écran 120 Hz au Galaxy S20 Fan Edition. Enfin, on en a parlé. Les bords de l’écran, plus épais par rapport au modèle standard, pourraient parler d’un écran moins cher – et donc également d’un taux de rafraîchissement plus faible. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun rapport à cet effet.

Équipé pour la 5G

Le nom complet de l’appareil montré est Evan Blass, selon Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G. Il est presque clair qu’au moins une version du smartphone prendra en charge la 5G. Cependant, ce n’est pas une grande surprise, car même divers appareils de la classe moyenne du fabricant sont déjà équipés pour la nouvelle norme de radio mobile.

Incidemment, la probabilité que nous voyions réellement le Galaxy S20 Fan Edition sur la photo est très élevée. Evan Blass a été le premier à révéler les smartphones Samsung dans le passé.

Galaxy S20 FE: le dos suivra-t-il bientôt?

L’aspect du Galaxy S20 Fan Edition de derrière reste un mystère jusqu’à nouvel ordre. Certainement pas pour très longtemps. Nous supposons qu’Evan Blass ou un autre leaker nous montrera bientôt l’arrière du “S20 Lite”. La rumeur veut qu’une triple caméra de 12 MP avec le même objectif principal que dans le modèle standard nous attend ici. Une différence présumée par rapport à leur homologue du S20: un véritable téléobjectif doit être utilisé.