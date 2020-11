Samsung Galaxy S10 +: smartphone maximum pour le prix minimum

Le Samsung Galaxy S10 + est un smartphone haut de gamme de 2019, au moment où il a reçu une note de 1,6 de Stiftung Warentest. Découvrez ici pourquoi le Galaxy S10 + est toujours convaincant aujourd’hui.

Fonctions avancées de l’appareil photo, fabrication en céramique de haute qualité, écran AMOLED dynamique presque sans cadre et capteur d’empreintes digitales à ultrasons dans l’écran – ce ne sont là que quelques-unes des caractéristiques du Galaxy S10 +. Un regard sur les détails révèle que le produit phare peut encore rivaliser avec les meilleurs smartphones.

Conception: boîtier en céramique et écran presque sans cadre

Le Samsung Galaxy S10 + a un cadre très fin.

Le Galaxy S10 + a une taille de 6,4 pouces Écran AMOLED Infinity-O dynamique. AMOLED est la variante spéciale de la technologie OLED de Samsung et représente une image riche en couleurs et à contraste élevé avec un éclairage parfait en pixels. «Dynamique» signifie l’affichage de contenus HDR dynamiques tels que des films et des séries au format HDR +, dans lequel la luminosité maximale est optimisée scène par scène. “Infinity-O” décrit la conception presque sans cadre avec un évidement circulaire pour la caméra frontale.

Semaine du vendredi noir SATURN Pendant la semaine du Black Friday SATURN, vous pouvez obtenir ce produit et d’innombrables autres produits à un prix absolument bas. Jetez un œil maintenant: Semaine du vendredi noir SATURN

La luminosité de l’écran s’adapte automatiquement à l’environnement, l’écran brille suffisamment pour être utilisé même en plein soleil. En termes de résolution d’écran, vous pouvez choisir entre Full HD + et Quad HD +. Il existe un filtre pour une utilisation en soirée qui réduit la lumière bleue désagréable. Le capteur d’empreintes digitales est situé directement dans l’écran, invisible pour l’utilisateur. Les impulsions ultrasoniques reconnaissent l’image tridimensionnelle de l’empreinte digitale, vous pouvez donc utiliser le smartphone rapide et sûr ouvrir.

A lire : Realme Narzo 20 Pro, Poco M2 Pro à Samsung Galaxy F41: Meilleurs téléphones de moins de Rs 15000 (novembre 2020) Le Samsung Galaxy S10 + en céramique blanche.

Le boîtier est également un point culminant; le dos des modèles en blanc céramique et noir céramique est plus stable Céramique fabriqué. Le cadre est en aluminium, robuste Gorilla Glass 6 protège l’écran.

Caméras: triple caméra avancée et deux caméras selfie

Dans l’ensemble sont cinq caméras intégré au Galaxy S10 + – qui ouvre des possibilités créatives. À l’arrière, il y a un objectif grand angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels et un objectif ultra grand angle de 16 mégapixels. Un appareil photo 10 mégapixels pour les selfies et un appareil photo 8 mégapixels pour les Effet bokeh sur le devant complètent le paquet. Bokeh signifie un arrière-plan flou artistique devant un sujet net. La caméra frontale peut également enregistrer des vidéos 4K haute résolution.

L’objectif grand angle de 12 mégapixels a une vertu particulière, à savoir ouverture variable. L’ouverture s’adapte aux conditions environnantes pour déterminer la quantité de lumière qui doit atteindre le capteur. En basse lumière, la caméra passe de f / 2,4 à f / 1,5. Associé au puissant traitement d’image et à la fonction Night Shot, l’appareil photo crée d’impressionnantes photos de nuit. En plein jour, le mode f / 2.4 garantit des photos nettes.

Le téléobjectif permet une Grossissement optique 2x – Donc un zoom sans perte de qualité. L’objectif ultra-grand angle prend des photos à un angle de 123 degrés allumé, à proximité du champ de vision de l’œil humain. Les photographies de paysage et d’architecture en particulier sont particulièrement impressionnantes. La caméra ultra grand angle peut également être utilisée comme Caméra d’action utilisez et bénéficiez alors d’une stabilisation d’image particulièrement puissante.

A lire : Andrew Braddock est-il porté disparu? La vidéo TikTok devient virale mais ce n'est pas vraiment réel 5 principales caractéristiques de l’appareil photo du Galaxy S10 + Mode nuit : Prenez des photos lumineuses avec des couleurs surlignées, même dans des endroits sombres.

: Prenez des photos lumineuses avec des couleurs surlignées, même dans des endroits sombres. Prise unique : Créez automatiquement plusieurs motifs photo et vidéo à partir d’une vidéo de 3 à 10 secondes au choix.

: Créez automatiquement plusieurs motifs photo et vidéo à partir d’une vidéo de 3 à 10 secondes au choix. Vidéo professionnelle : Sélectionnez manuellement les paramètres tels que la valeur ISO, le temps d’exposition et la saturation des couleurs des vidéos.

: Sélectionnez manuellement les paramètres tels que la valeur ISO, le temps d’exposition et la saturation des couleurs des vidéos. Vidéos HDR + : Vous pouvez non seulement regarder des vidéos HDR +, mais également enregistrer des vidéos dynamiques à contraste élevé avec la caméra principale.

: Vous pouvez non seulement regarder des vidéos HDR +, mais également enregistrer des vidéos dynamiques à contraste élevé avec la caméra principale. Super lent mo: Avec le super ralenti, vous enregistrez des vidéos avec 960 images par seconde.

Caractéristiques: haute performance et charge rapide inductive 2.0

En termes d’équipement technique, le Galaxy S10 + est à jour et peut suivre les nouveaux appareils. Par exemple, parle le rapide Wi-Fi 6, mais aussi Bluetooth 5.0 et le processeur phare Exynos 9820 sont tout sauf obsolètes. 8 Go de RAM garantissent un multitâche fluide, et la mémoire interne d’une taille de 128 ou 512 Go peut être étendue avec une carte microSD – jusqu’à 512 Go. Les joueurs en sont heureux Système de refroidissement de la chambre à vapeurqui garantit des taux de rafraîchissement constamment élevés.

La batterie de 4100 mAh ne manque pas d’air si rapidement, vous pouvez la recharger via un câble ou sans fil. La charge rapide avec le chargeur sans fil Samsung Duo Pad fonctionne grâce charge rapide inductive 2.0 rapide et à cause du ventilateur dans le coussin sans surchauffe. Par PowerShare sans fil Vous pouvez même charger d’autres appareils compatibles tels que les écouteurs intra-auriculaires Galaxy Buds Live à l’arrière de votre smartphone si aucun chargeur n’est disponible.

Pour affiner le Haut-parleurs stéréo Les professionnels du son d’AKG étaient responsables, Dolby Atmos assure un son clair et intense. Et quiconque se soucie de son smartphone pendant la saison morne peut pousser un soupir de soulagement: Merci Certification IP68 le Galaxy S10 + peut également résister à des voyages involontaires dans des averses de pluie et des flaques d’eau.

Conclusion: le meilleur smartphone pour peu d’argent

Le Galaxy S10 + en céramique noire.

Le Samsung Galaxy S10 + était l’un des smartphones les plus puissants du marché lors de sa sortie en 2019 et n’a pas à se cacher des produits phares actuels, même aujourd’hui. Les fonctionnalités modernes telles que le Wi-Fi 6, un écran impressionnant, des caméras avancées et l’extraordinaire dos en céramique continuent de parler pour le Galaxy S10 + – et en est maintenant une exceptionnellement bonne Rapport qualité-prix ajoutée.