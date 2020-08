Samsung Galaxy Note 20 Ultra: vous attendiez cette vidéo

Au-dessus de cet article, vous pouvez voir la première vidéo pratique du Galaxy Note 20 Ultra. Il a été publié par la chaîne YouTube “Jimmy is Promo” – à la surprise d’un éminent Samsung-Leaker.

L’univers Ice est généralement le premier point de contact pour les fuites vers les smartphones Samsung. Une pratique pour le Galaxy Note 20 Ultra, cependant, ne pouvait pas encore nous donner. En conséquence, il est impressionné sur Twitter par la publication de la vidéo:

Juste “wow” est sa réponse. Il ne va pas plus loin dans la vidéo. Nous excluons l’ironie et soupçonnons qu’il ne se serait pas attendu à une utilisation pratique du Galaxy Note 20 Ultra à un stade aussi précoce.

Galaxy Note 20 Ultra: où est la caméra frontale?

Le clip de près d’une minute et demie montre un grand smartphone carré, qui pourrait bien être le Galaxy Note 20 Ultra. Certains éléments ont été enregistrés: par exemple, nous ne pouvons pas voir le bord inférieur de l’écran. Quiconque soupçonne la caméra frontale sous la bande adhésive en haut à gauche a probablement tort. Parce que dans un tweet “Jimmy is Promo” montre que cela est situé au centre en haut de l’écran.

Il peut ne pas être visible dans la vidéo en raison de l’arrière-plan noir de l’écran. Alors, quel est le “plâtre” dans le coin gauche? Peut-être est-il simplement utilisé pour masquer l’opérateur du réseau.

Pour cela, nous voyons, entre autres, que le numéro de modèle SM-NM986U est entré dans les paramètres. Selon divers rapports des médias, cela devrait représenter le Galaxy Note 20 Ultra. De plus, Android 10 fonctionne apparemment sur le smartphone avec l’interface utilisateur One UI 2.5, qui n’est pas encore officiellement disponible. Cela suggère également que nous voyons réellement le Galaxy Note 20 Ultra dans la pratique.

S Pen maintenant sur la gauche

Aussi intéressant: le S Pen est évidemment à un endroit différent de celui du modèle précédent. Il est maintenant apparemment en train de sortir du bord du boîtier en bas à gauche – juste à côté du haut-parleur, qui a également changé de position. Le S Pen lui-même ne semble pas avoir changé au moins en termes de taille et convient à la fois au Galaxy Note 20 Ultra et à l’ancien modèle. En apparence, il obtient une nouvelle fonctionnalité: vous pouvez probablement l’utiliser comme une sorte de pointeur laser numérique et marquer le contenu de l’écran avec lui sans toucher l’écran.

Galaxy Note 20 Ultra: caméra Monster en vidéo pour la première fois

La caméra géante du Galaxy Note 20 Ultra était déjà visible sur les images de rendu: Samsung aurait accidentellement divulgué le matériel lui-même:

La vidéo donne maintenant une meilleure impression de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Nous voyons non seulement qu’il fait presque la moitié de la largeur de tout le téléphone portable, mais qu’il dépasse également loin du boîtier. Encore plus loin que son homologue du Galaxy S20 Ultra – et cela signifie quelque chose. Comment trouvez-vous le design – réussi ou plutôt moins?