Samsung Galaxy Note 20: le nouveau smartphone haut de gamme de tous les côtés

OnePlus 7T Pro - Smartphone Débloqué 4G (Ecran 6,67 pouces - 8Go RAM - 256Go Stockage - Ecran Amoled 90 Hz) Haze Bleu [Version française]

Écran AMOLED de 6,67" avec taux de rafraîchissement de 90 Hz. Tous vos gestes deviennent plus fluides. Positionnement: GPS (L1 + L5 Dual Band), GLONASS, Galileo (E1 + E5a Dual Band), Beidou, A-GPS Triple caméra avec capteur de 48 Mégapixels, Zoom optique 3x, objectif grand-angle, mode nuit 8Go de RAM avec 256Go de stockage couplés au dernier processeur Qualcomm Snapdragon 855+ pour encore plus de performance et de rapidité (Octa-core, 7nm, jusqu’à 2,96 GHz) Batterie 4085 mAh et recharge ultra-rapide Warp charge 30: soyez prêt en 20 minutes Écouteurs USB-C fournis Android Q.Contraste: 4000000:1