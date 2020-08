Samsung Galaxy Note 20: c’est pourquoi le jugement du lecteur est si mauvais

Le Galaxy Note 20 (Ultra) ne vous a pas plu. Après le jugement dévastateur des lecteurs sur la nouvelle gamme de modèles de Samsung, nous avons demandé: Pourquoi êtes-vous si déçu?

“Pas le mien” – c’est ce que la plupart de nos lecteurs pensent du Galaxy Note 20 (Ultra). Dans notre article sur la présentation des nouveaux smartphones de Samsung, vous avez cliqué 44 fois sur le bouton correspondant. Vous avez ensuite étayé votre aversion avec plus de 100 “pas à moi” dans notre demande de commentaires. Certains d’entre eux ont également répondu à notre demande – et devraient être entendus à ce stade.

Galaxy Note 20: qui vous dérange le plus

Une des questions que nous nous posons le plus souvent dans l’équipe éditoriale: dans quelle mesure est-il difficile pour vous que Samsung installe le chipset interne Exynos 990 plus lent au lieu du Snapdragon 865 (+)? Serait-ce une faille sur laquelle seuls les éditeurs techniques se débattent, mais qui ne dérangeait pratiquement personne dans la pratique? Apparemment non: vous semblez également avoir un gros problème avec cela.

Pour le lecteur Sébastien, par exemple, c’est “la plus grande joue” de demander le même prix pour moins de performances et d’endurance. Le tweet suivant montre que vous ne rejetez pas seulement l’Exynos 990 en raison du désavantage des performances:

Les e-mails entrants brossent un tableau similaire: Reader Christian explique, par exemple, qu’il souhaitait en fait acheter le S20 Ultra. Ce n’est qu’à cause du chipset Exynos intégré qu’il a reculé à la dernière seconde. Pour la même raison, il n’achètera pas non plus le Galaxy Note 20 Ultra.

Le design et le prix reçoivent également des critiques

Le design de la série Galaxy Note 20 polarise: Reader Uwe, par exemple, critique l’appareil photo du modèle Ultra qui dépasse loin du boîtier. Et il ne peut pas non plus s’habituer à la nouvelle position du S Pen et des touches de fonction:

Un e-mail entrant, cependant, fait l’éloge de l’apparition de la série Note 20. Le design est “génial”, mais ce n’est pas non plus un argument de vente unique. De plus, le Galaxy Note 20 (Ultra) est techniquement trop similaire aux appareils Galaxy S20. Moins de modèles sont donc souhaitables. Mais surtout, c’est le prix extrêmement élevé. Plus de 1000 euros sont “juste fous pour un smartphone” – ce qui signifie probablement le modèle ultra.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à notre petit sondage. Vos opinions nous aident à mieux comprendre ce qui est vraiment important pour vous. Nous espérons que vous continuerez à vous impliquer activement dans le futur afin de rendre CURVED encore meilleur avec nous. Au fait: nous avons déjà adressé certains des points de critique susmentionnés à Samsung. Nous attendons toujours une déclaration.