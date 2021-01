Samsung Galaxy Note 10 Lite commence à recevoir la mise à jour OneUI 3.0 basée sur Android-11: Quoi de neuf

29 janv.2021 17:04:50 IST

Samsung a commencé à déployer la mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11 pour Samsung Galaxy Note 10 Lite. Outre la mise à jour logicielle, le Galaxy Note 10 Lite reçoit également le correctif de sécurité Android de janvier 2021. Selon les rapports, la société déploie la mise à jour pour les appareils en France et sera probablement étendue à d’autres régions dans les semaines à venir. Cette histoire est Disponible sur SamMobile site Internet. La nouvelle mise à jour One UI 3.0 porte la version du micrologiciel N770FXXU7DUA8, qui est une mise à niveau majeure du système d’exploitation pour le smartphone depuis son lancement qui a eu lieu l’année dernière en janvier.

Dans le cas où les utilisateurs n’ont pas reçu la notification de mise à jour, les utilisateurs du Samsung Galaxy Note 10 Lite peuvent vérifier la mise à jour manuellement en cliquant sur le bouton Paramètres du téléphone, suivi des mises à jour du système> Rechercher les mises à jour du système> Télécharger maintenant> Installer la mise à jour.

La nouvelle mise à jour apporte une conception d’interface utilisateur actualisée, des applications de stock mises à jour, un écran de verrouillage amélioré, de nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo, etc. Le Galaxy Note 10 Lite bénéficiera également des fonctionnalités d’Android 11, notamment des bulles de discussion, des sections de conversation, des widgets de lecture multimédia, etc.

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite appartient à la catégorie des téléphones que Samsung promet d’offrir trois générations de mises à jour du système d’exploitation Android, ce qui signifie que le Note 10 Lite sera éligible pour les futures mises à jour Android 12 et Android 13.

En parlant de spécifications, le Galaxy Note 10 Lite arbore un écran perforé de 6,7 pouces 2400 x 1080 avec un appareil photo 32 MP. Le téléphone est alimenté par le processeur Exynos 9810 10 nm, associé à une option de 6 Go ou 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage interne.

Il reçoit trois caméras à l’arrière, qui comprennent un capteur principal de 12 MP, un téléobjectif, un appareil photo ultra-large, et abrite une batterie de 4500 mAh avec prise en charge de 25 W. Les autres fonctionnalités incluent un scanner d’empreintes digitales intégré, NFC et une prise audio 3,5 mm.

