Samsung Galaxy M51: la super batterie de 7000 mAh atteint le milieu de gamme de Samsung

Non seulement les fuites haut de gamme en direct et le mobile qui est enfin officiel aujourd’hui, nous connaissions de plus en plus d’indices, comme quelque chose qui s’est enfin confirmé aujourd’hui: une excellente batterie. Nous parlons du nouveau Samsung Galaxy M51, un smartphone milieu de gamme qui complète la gamme M qui prolifère depuis deux ans.

Comme beaucoup de mobiles de cette lignée, le nouveau Galaxy M51 se caractérise par une façade claire (dans ce cas avec un trou pour la caméra frontale) et une batterie d’une capacité considérable, 7 000 mAh. D’une certaine manière, il complète le dernier lot du M étant quelque chose au-dessus du Samsung Galaxy M41, voyons quelles sont ses caractéristiques.

Fiche technique Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy M51 écran AMOLED 6,7 “

Full HD + Dimensions et poids 163 x 78 x 8,5 mm

213 grammes Processeur Octa-core (Snapdragon 730 ou 730G) RAM 6 Go Espace de rangement 128 Go

MicroSD jusqu’à 512 Go Caméra frontale 32 MP Caméra arrière 64 MP f / 1,8

Grand angle 12 MP f / 2.2

Bokeh 5 MP f / 2,4

Macro 5 MP f / 2.4 Batterie 7 000 mAh

Charge rapide 25W Système opératif Android 10

Samsung One UI Connectivité 4G

Wifi

Bluetooth

USB-C

Minijack Autres Lecteur d’empreintes digitales sur le côté Prix 360 euros

Une esthétique bien connue et caractéristique

Le premier Galaxy M était caractérisé par le entailler comme méthode d’insertion de la caméra principale, mais comme le trou dans l’écran s’est démocratisé, nous l’avons également vu dans cette famille de milieu de gamme et d’entrée de gamme. C’est, en fait, le choix qu’ils ont fait pour le Galaxy M51, qui couronne leur Écran AMOLED de 6,7 pouces de diagonale et résolution Full HD +.

La plaque arrière est assez claire (avec le logo en bas), avec un lecteur d’empreintes digitales sur le côté. Il dispose d’une mini-prise audio et le module caméra est, comme on le voit dans beaucoup de ses prédécesseurs, dans un coin présentant la forme d’un domino pour insérer ses quatre caméras arrière et le flash.

Une batterie record

Comme il n’est pas rare pour Samsung, pour le moment, le processeur reste complètement non révélé au-delà de dire qu’il s’agit d’un “octa-core”, bien que selon les données de la console développeur de Google Play, il s’adapte à un Snapdragon 730 ou 730G . Ce que l’on sait, c’est qu’il a 6 Go de RAM et 128 Go stockage (extensible via MicroSD), bien que le site Web du produit prévienne qu’il peut y avoir plus de versions en fonction des marchés.

Bien sûr, ce qui ressort de ce nouveau Samsung Galaxy M51, c’est la batterie, comme nous l’avons dit au début. C’est une pile de 7 000 mAh avec une charge rapide allant jusqu’à 25 W, et comme vous pourriez le penser pour le logiciel, nous voyons One UI (la propre couche de Samsung) sur Android 10.

Se référant à La photographie, le Samsung Galaxy M51 dispose de quatre caméras à l’arrière, la principale avec un capteur 64 mégapixels, un grand angle avec un capteur 12 mégapixels, la caméra portrait avec un capteur 5 mégapixels et un quatrième capteur 5 mégapixels pour macro. Un objectif avec un capteur de 32 mégapixels sort du trou de l’écran.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy M51

Le Samsung Galaxy M51 est maintenant disponible à la réservation sur le site Web de Samsung pour l’Allemagne par 360,01 euros. Pour le moment, nous voyons cette configuration de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, en attendant de voir s’il y aura d’autres versions et couleurs pour d’autres marchés.