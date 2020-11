Samsung Galaxy M31 commence à recevoir la mise à jour One UI 2.5 avec le correctif de sécurité Android d’octobre 2020, un clavier amélioré et plus

Tendance FP06 nov.2020 17:03:29 IST

Samsung Galaxy M31 a commencé à recevoir une mise à jour logicielle majeure sous la forme de One UI 2.5. Cette mise à jour est actuellement déployée uniquement en Inde, mais elle sera probablement suivie par d’autres versions sur le marché prochainement. Cela vient juste un jour après Samsung a commencé à rouler la mise à jour One UI 2.5 du Galaxy M21. Avec la sortie de One UI 2.5 dans le populaire mid-ranger de Samsung, les utilisateurs pourront profiter de plusieurs améliorations ainsi que du dernier correctif de sécurité Android d’octobre 2020. Selon le changelog de la mise à jour, la mise à jour en Inde a la version du firmware de M315FXXU2ATJ9 et prendra un peu moins de 1 Go d’espace. Outre le correctif de sécurité, la mise à jour apporte des améliorations au clavier du smartphone, aux messages ainsi qu’à la caméra.

Désormais, Split Keyboard sera pris en charge en mode paysage et la fonction de recherche de l’écran «Gérer les langues de saisie» de la page Paramètres du clavier a été mise à jour afin que les utilisateurs puissent facilement trouver les langues de saisie au clavier qu’ils souhaitent ajouter ou supprimer.

Dans la section des messages, une fonctionnalité a été ajoutée qui permet à l’utilisateur d’envoyer des messages de partage de localisation SOS toutes les 30 minutes pendant une journée. Le journal des modifications indique que la qualité et la stabilité de la caméra ont été améliorées. En outre, la sécurité de l’appareil a été mise à niveau avec One UI 2.5. Comme il s’agit d’une mise à jour OTA, cela peut prendre quelques jours pour atteindre chaque utilisateur.

Cependant, il n’y a pas de mise à jour concernant la publication de la mise à jour avec les correctifs de sécurité sur d’autres marchés étrangers. Jusqu’à récemment, la firme sud-coréenne proposait deux modèles – le Galaxy M31 et le Galaxy M31 – en Inde sous sa série M. En octobre, la société a annoncé la sortie d’un autre smartphone, le Galaxy M31 prime édition, en Inde. Alimenté par une batterie de 6000 mAh, le prix du téléphone dans le pays commence à partir de 16 499 Rs. Il est disponible via les magasins Samsung et d’autres plateformes de commerce électronique.

.

