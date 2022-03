Samsung Galaxy M23 et Galaxy M33 officiels : écran 6,6 pouces, 5G, grosse batterie et appareil photo 50 MP

Les Samsung Galaxy M23 5G et Galaxy M33 5G disposent d’un processeur octa-core, de 128 Go de stockage interne extensible via des cartes microSD jusqu’à 1 To et d’une caméra selfie de 8 MP.

Déjà lancé ses nouveaux fleurons, le Galaxie S22Samsung prépare l’arrivée de sa nouvelle génération de terminaux milieu de gamme et, s’il y a quelques jours, nous dévoilions les premiers détails des Galaxy A13 et Galaxy A33 5G, nous pouvons désormais confirmer que le géant coréen vient de présenter officiellement son deux nouveaux smartphones de la série Galaxy M pour ce 2022, le Samsung Galaxy M23 5G et Galaxy M33 5Gdeux téléphones qui se distinguent par leur Écran de 6,6 pouces, connectivité 5G, batterie haute capacité et appareil photo principal de 50 mégapixels.

Samsung Galaxy M23 5G et Samsung Galaxy M33 5G : toutes les infos

Fiche technique Caractéristiques Samsung Galaxy M23 5G Samsung Galaxy M33 5G Dimensions et poids 165,5 x 77 x 8,4 mm | 198g 165,4 x 76,9 x 9,4 mm | 215g Écran TFT 6,6 pouces, Full HD+ (2408 x 1080 pixels) TFT 6,6 pouces, Full HD+ (2408 x 1080 pixels) Processeur Huit cœurs (2,2 GHz + 1,8 GHz) Huit cœurs (2,4 GHz + 2 GHz) RAM 4 Go 6 Go et 8 Go Système opératif OneUI 4.1 sur Android 12 OneUI 4.1 sur Android 12 Espace de rangement 128 Go 128 Go appareils photo 50 MP f/1.8 + grand angle 8 MP f/2.2 + profondeur 2 MP f/2.4 | Avant 8MP f/2.2 50 MP f/1.8 + grand angle 5 MP f/2.2 + profondeur 2 MP f/2.4 + macro 2 MP f/2.2 | Avant 8MP f/2.2 La batterie 5 000 mAh 6 000 mAh Les autres 5G, Wi-Fi, Bluetooth, capteur d’empreintes digitales sur le côté 5G, Wi-Fi, Bluetooth, capteur d’empreintes digitales sur le côté

Les deux terminaux ont des dimensions et un poids similaires, 165,5 x 77 x 8,4 millimètres et 198 grammes dans le cas du Galaxy M23 5G et 165,4 x 76,9 x 9,4 millimètres et 215 grammes dans le cas du Galaxy M33 5G, mais avec un design différent à l’arrière, puisque le Galaxy M23 5G a un module de caméra arrière rectangulaire tandis que le Galaxy M33 5G mise sur un format carré.

Au niveau des spécifications, les deux appareils sont équipés d’un Écran TFT de 6,6 pouces avec résolution Full HD+ de 2 408 x 1 080 pixels et un Taux de rafraîchissement de 120 hertz et un processeur octa-core, avec une configuration de 4 cœurs à 2,2 GHz et quatre autres à 1,8 GHz dans le cas du Galaxy M23 5G et quatre cœurs à 2,4 GHz et 4 autres à 2 GHz dans le cas du Galaxy M33 5G. Bien que les modèles exacts n’aient pas encore été révélés, tout semble indiquer que le Galaxy M33 5G comportera l’Exynos 1200.

Les deux chipsets sont accompagnés d’une version unique de RAM 4G dans le cas du Galaxy A23 5G et deux options de 6 et 8 Go de RAM dans le cas du Galaxy M33 5G et une seule version de 128 Go de stockage interne dans les deux cas, extensible au moyen de cartes microSD jusqu’à 1 To.

Dans la section photographique, le Galaxy M23 5G dispose d’un triple module de caméra arrière composé d’un Capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture focale f/1.8, un capteur Ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture focale f/2.2 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec une ouverture focale f/2.4 et avec un appareil photo pour les selfies de 8 mégapixels avec une ouverture focale f/2.2.

De son côté, le Galaxy M33 5G est équipé d’un quadruple module caméra arrière composé d’un Capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture focale f/1.8, un capteur Ultra grand angle de 5 mégapixels avec une ouverture focale f/2.2, un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec une ouverture focale f/2.4 et un capteur macro de 2 mégapixels avec une ouverture focale f/2.2 et une caméra frontale avec la même configuration que celle du Galaxy M23 5G.

Ils ne manquent pas non plus d’autonomie, ces nouveaux terminaux milieu de gamme de la firme coréenne, puisque le Galaxy M23 5G est équipé de une batterie de 5 000 mAh et le Galaxy M33 5G a une batterie de plus grande capacité, en particulier 6 000 mAh.

Quant au reste des fonctionnalités des deux smartphones, il faut souligner qu’ils ont Connectivité 5G, Wi-Fi, Bluetooth, un capteur d’empreintes digitales physique sur le côté et Android 12 en panne OneUI 4.1 comme système d’exploitation.

Samsung Galaxy M23 5G et Galaxy M33 5G : disponibilité et prix

Samsung a officiellement présenté les Galaxy M23 5G et Galaxy M33 5G, mais, fait intéressant, n’a confirmé ni la disponibilité ni les prix de ces deux terminaux.

La seule chose que nous savons, pour le moment, c’est que le Galaxy M23 5G sera disponible en deux couleurs : vert et bleu et que le Galaxy M33 5G arrivera dans trois teintes : vert, bleu et marron.

