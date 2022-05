Samsung Galaxy M13 : une excellente batterie et un meilleur écran dans le smartphone le moins cher de la famille

Partager

L’un des téléphones Samsung les moins chers pour 2022 est désormais officiel : tous les détails du Samsung Galaxy M13.

Après avoir été divulgué à plusieurs reprises, Samsung a enfin officialisé le nouveau membre de sa famille d’appareils abordables. Le Galaxie M13 C’est désormais officiel, et il arrive à occuper la place qui appartenait jusqu’à présent au Galaxy M12 présenté l’an dernier.

Cette nouvelle génération introduit des améliorations intéressantes par rapport à la capacité de la batteriela qualité de l’écran ou la système de caméra.

Samsung Galaxy M13, toutes les infos

Samsung Galaxy M13, fiche technique Caractéristique Dimensions 76,9 × 165,4 × 8,4 mm, 192 g Filtrer Écran LCD Full HD+ Infinity-V de 6,6 pouces Processeur noyau octa RAM 4 Go Système opératif Un UI Core 4.1 basé sur Android 12 Stockage 64/128 Go

Prise en charge de microSD jusqu’à 1 To appareils photo Arrière:

– Ultra grand angle 5 MP f/2.2

– 50 MP principal f/1.8

– Capteur de profondeur 2MP

Frontale :

– 8MP f/2.2 Batterie 5000mAh Autres USB Type-C

lecteur d’empreintes digitales latéral

NFC

5G

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz)

Le Galaxy M13 dispose d’un corps en plastique avec trois couleurs différentes au choix : argent, vert foncé et corail. Le module de caméra est le grand protagoniste de l’arrière, avec trois caméras dirigées par un Capteur diagonal de 50 mégapixels ce qui est une avancée par rapport au capteur de 48 mégapixels du modèle précédent.

Sa partie avant est occupée par un Écran ACL de 6,6 pouces avec résolution Full HD+, avec une encoche en haut qui abrite le capteur de 8 mégapixels pour les selfies. Dans ce cas, le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le côté droit de l’appareil.

Samsung a opté pour un processeur octo core pour donner vie au téléphone, associé à 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage interne, dans les deux cas extensible par microSD jusqu’à 1 To de capacité.

La La batterie du Galaxy M13 a une capacité de 5000 mAh et il est postulé comme l’un des points forts de l’appareil. De plus, il est équipé de androïde 12 customisé par One UI 4.1 dans sa version « Core », destinée aux appareils aux ressources limitées.

Prix ​​​​du Samsung Galaxy M13 et quand il peut être acheté

Pour l’instant, Samsung n’a pas révélé le prix officiel de l’appareil ni les données concernant sa disponibilité. Nous mettrons à jour cet article lorsque nous aurons des nouvelles à ce sujet.

