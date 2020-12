Samsung Galaxy M12 obtient la certification du Bureau of Indian Standards; probablement fourni avec le SoC Exynos 850

Tendance FP14 déc.2020 17:40:04 IST

Samsung Galaxy M12 a obtenu une certification du Bureau of Indian Standards (BIS), a rapporté MySmartPrice. Selon le rapport, les Galaxy M12 et F12 ont également été repérés récemment sur la certification Bluetooth SIG et les sites Web de certification Wi-Fi Alliance. Selon le rapport, le Galaxy M12 est répertorié sur la certification BIS avec le numéro de modèle SM-M127G / DS. Le rapport ajoute que le Galaxy F12 a été repéré avec le numéro de modèle SM-F127G. Selon un rapport de GSMArena, le M12 est alimenté par un chipset Exynos 850. Le rapport a ajouté que le seul autre appareil avec le même chipset est le Galaxy A21.

Le rapport a en outre révélé que l’appareil qui a été repéré sur Geekbench avec le numéro de modèle SM-M127F a géré 179 points dans le département monocœur et 1 029 points dans le test multicœur. L’appareil fonctionne sur Android 11 et dispose de 3 Go de RAM.

Rapports antérieurs avait suggéré que le M12 viendrait avec un capteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation et que l’objectif de la caméra avant serait livré avec une encoche Infinity-V inclinée.

Le smartphone aura un écran plat de 6,5 pouces avec des dimensions de 163,9 x 75,9 x 8,9 mm et atteindra 10 mm de largeur, y compris la bosse de la caméra arrière. L’appareil comportera une batterie massive de 7 000 mAh.

De plus, l’appareil sera livré avec un couvercle monocoque en plastique à l’arrière et un panneau avant plat. Il aura une configuration quadruple de caméra arrière carrée avec un flash situé sous la bosse de la caméra.

