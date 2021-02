Samsung Galaxy F62: une énorme batterie de 7000 mAh pour un mobile de milieu de gamme avec un cœur haut de gamme

Le Realme X3 SuperZoom était un moyen de prolonger la durée de vie d’un processeur haut de gamme, le Snapdragon 855, lorsque son successeur dans le haut de gamme régnait déjà, et la stratégie avec le nouveau Samsung Galaxy F62 c’est quelque peu similaire à cet égard. C’est un mobile de milieu de gamme aujourd’hui, mais avec le processeur qui portait à l’époque le Samsung Galaxy Note 10+.

C’est un terminal avec quatre caméras arrière et une caractéristique qui se démarque des autres sur le papier: une batterie de 7 000 mAh. Voyons quelles sont les spécifications supplémentaires de ce membre de la série F, qui a commencé il y a quelques mois avec le Samsung Galaxy F41.

Fiche technique Samsung Galaxy F62

Samsung Galaxy F62 Écran Écran Infinity-O Super AMOLED Plus

6,7 pouces FullHD + (2 400 x 1 080 px) Processeur Exynos 9825 RAM 6/8 Go Espace de rangement 128 Go (jusqu’à 512 Go avec microSD) Caméra arrière 64 MP, f / 1,8

UGA 12 MP, f / 2.2, 123 °

Profondeur: 5 MP, f / 2,4

Macro: 5 MP, f / 2,4 Caméra frontale 32 MP, f / 2,2 Tambours 7 000 mAh

25 W Système opératif Android 11 + une interface utilisateur 3.1 Connectivité WiFi, WiFi Direct

GPS, Galileo, Glonass, BeiDou

NFC, Bluetooth 5.0 Dimensions et poids 163,9 x 76,3 x 9,5 mm

213 grammes Autres Prise jack 3,5 mm, lecteur d’empreintes digitales latéral Prix 272 euros pour changer

Un arrière avec sa propre touche

Le design que nous voyons dans ce mobile est quelque chose de différent de son prédécesseur, se distançant un peu de ce que nous voyons dans la série Galaxy A, plus en phase avec les tendances actuelles. Le dos montre un motif de rayures verticales, bien que les couleurs vives restent.

Il s’agit d’un arrière en finition brillante, avec des tons dégradés et un module carré pour les quatre caméras. Le le lecteur d’empreintes digitales est latéral et la caméra frontale est située au centre de la face supérieure de l’écran, sortant par un trou.

Cet écran est AMOLED 6,7 pouces avec résolution FullHD +, qui reste à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La luminosité maximale est de 420 nits et les cadres semblent assez fins, celui du bas un peu plus épais.

Milieu de gamme, mais avec un cœur haut de gamme

Comme nous l’avons dit au début, ce mobile sert à recycler (ou prolonger la durée de vie) d’un processeur 2019 pour le haut de gamme de Samsung, l’Exynos 9825. Il est livré avec des versions avec 6 et 8 Go de RAM, tous deux avec 128 Go de stockage (jusqu’à 512 Go avec microSD).

Si le véritable protagoniste était déjà mis en avant au début: la batterie de 7 000 mAh qui héberge ce terminal. Il sera sûrement perceptible dans la poignée en raison de sa largeur de 9,3 mm, bien qu’il ne soit pas l’un des mobiles les plus lourds (avec des batteries beaucoup plus petites) avec 213 grammes.

En parlant de appareils photo, comme on pouvait s’y attendre dans un mobile de milieu de gamme qui ne semble pas être vendu dans cette section, la combinaison est celle habituelle dans un mobile de base avec trois ou quatre caméras (dans ce cas, quatre):

Appareil photo principal avec capteur de 64 mégapixels et objectif avec ouverture f / 1,8.

Appareil photo grand angle avec capteur 12 mégapixels et objectif avec ouverture f / 2,2 et champ de 123 degrés.

Appareil photo macro avec capteur 5 mégapixels et objectif f / 2,4.

Capteur en mode portrait de 5 mégapixels.

Versions et prix du Samsung Galaxy F62

Le Samsung Galaxy F62 a été présenté en Inde et pour le moment il n’y a aucune information sur son départ (le F41 n’a pas été internationalisé pour l’instant). Commencera à vendre le 22 février et sera disponible en vert, gris et bleu aux prix de départ suivants: