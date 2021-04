Samsung Galaxy déballé le 28 avril: cela "galaxie la plus forte" vient

Après qu’Apple a récemment confirmé son événement d’avril, Samsung suit maintenant avec son propre événement déballé le 28 avril. Ce jour-là, Samsung veut dévoiler le « plus fort Galaxy » – mais ce ne devrait pas être un smartphone.

Samsung a mis en ligne une première vidéo teaser, confirmant le 28 avril comme date de son événement déballé (via MacRumors). Comme prévu, la vidéo n’en révèle pas trop, seul le « plus fort Galaxy » est évoqué – mais un nouveau smartphone Galaxy ne devrait pas voir le jour. Au lieu de cela, les experts du secteur s’attendent à ce que Samsung annonce de nouveaux ordinateurs portables Windows 10 lors de son discours d’ouverture. Leaker Evan Blass veut savoir qu’il s’agira d’un nouveau modèle de la série Galaxy Book Pro et d’un nouveau Galaxy Book Pro 360.

Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360: cela devrait être à l’intérieur





Voici à quoi devrait ressembler le Galaxy Book Pro.



Image: © Voice / Evan Blass 2021



En conséquence, Samsung équipera le Galaxy Book Pro de processeurs Intel Lake de 11e génération, avec lesquels l’ordinateur portable intègre une carte graphique Xe. De plus, l’appareil doit Apportez Thunderbolt 4, USB 4, PCIe Gen 4 et WiFi 6. On dit que les deux ordinateurs portables ont préinstallé Windows 10, ont des tailles d’écran de 13,3 et 15,6 pouces et sont équipés d’écrans OLED. Le Galaxy Book Pro 360 aura probablement une charnière à 360 degrés, ce qui signifie qu’il peut être utilisé de manière plus flexible en tant que cabriolet. Il y a également des spéculations sur la prise en charge des communications mobiles 5G rapides.

Nous aurons une certitude finale le 28 avril, lorsque Samsung présentera ses nouveaux produits lors de son événement Unpacked. Ceux qui espèrent de nouveaux smartphones Galaxy devront être patients: le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 2 ne seront montrés qu’en juillet.