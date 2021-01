Samsung Galaxy Buds Pro officiel: ce sont les nouveaux écouteurs

Samsung a présenté les Galaxy Buds Pro. Les écouteurs intra-auriculaires sans fil offrent de nombreuses améliorations intéressantes, telles que la suppression active du bruit, un mode de transparence et la commutation automatique des appareils. Nous vous expliquons de quoi il s’agit.

Lors du premier événement déballé en 2021, Samsung a non seulement présenté le Galaxy S21, mais aussi des gadgets. Y compris les Galaxy Buds Pro, nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme. Ceux-ci offrent, par exemple, une longue autonomie, un certificat IPX7 qui les identifie comme étanches en cas d’immersion brève, et divers nouveaux modes qui optimisent l’expérience musicale et d’écoute.

Mode transparence et ANC: affiche ou masque l’environnement

Les Galaxy Buds Pro sont équipés de haut-parleurs bidirectionnels, de trois microphones et de nombreux capteurs. Samsung utilise le matériel pour optimiser l’expérience d’écoute de plusieurs manières. Il y a, par exemple, le mode transparence, qui peut amplifier le bruit ambiant jusqu’à 20 dB si nécessaire. Ceci est utile lorsque vous êtes sur la route et que vous comptez sur vos sens.

À l’inverse, les Galaxy Buds Pro sont également équipés d’une suppression du bruit, qui filtre près de cent pour cent du bruit de fond. Si « ANC » est activé, l’expérience d’écoute s’adapte automatiquement au volume ambiant afin que vous n’ayez pas à basculer constamment entre les réglages.

Le mode de conversation du Galaxy Buds Pro fonctionne de la même manière. Si vous l’avez activée via l’application Galaxy Wearable, le volume de la musique est automatiquement réduit lorsque vous parlez. Dès que vous arrêtez de parler, les écouteurs réactivent automatiquement la suppression du bruit après une période de temps que vous spécifiez.

Changement automatique d’appareil et audio à 360 degrés

Les Galaxy Buds Pro de Samsung peuvent basculer automatiquement entre les smartphones et tablettes Samsung. Si ces One UI 3.1 basé sur Android 11 sont installés en tant que système d’exploitation et sont connectés avec le même compte Samsung, la connexion passe automatiquement à l’appareil suivant lorsqu’un appel y arrive.

Si vous connectez le Galaxy Buds Pro à un smartphone Galaxy, vous pouvez également choisir parmi l’audio à 360 degrés. Si ce mode est activé, le signal audio du casque change de manière analogue à la position relative du smartphone. En d’autres termes, si vous laissez le téléphone portable sur une table et que vous vous retournez, la direction du son s’adapte automatiquement à votre position.

Galaxy Buds Pro: en magasin à partir de fin janvier

Le nouveau Galaxy Buds Pro de Samsung sera mis en vente le 29 janvier. Cependant, ils peuvent déjà être pré-commandés à partir d’aujourd’hui. Les écouteurs sont disponibles pour correspondre au Galaxy S21 dans les couleurs « Phantom Black », « Phantom Silver » et « Phantom Violet ». Le prix de vente conseillé du fabricant est de 229 euros.