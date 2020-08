Samsung Galaxy Buds Live sera mis en vente aujourd’hui en Inde pour la première fois: tout ce que vous devez savoir

L’équipe de nouvelles de tech225 août 2020 10:09:18 IST

Samsung a lancé Galaxy Buds Live le mois dernier avec les séries Galaxy Note 20, Galaxy Tab S7 et Galaxy Watch 3. Les Samsung Galaxy Buds Live seront enfin mis en vente aujourd’hui en Inde.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy Buds Live

Les Samsung Galaxy Buds Live sont au prix de Rs 14 990 en Inde et seront disponibles dans les options de couleur Mystic Bronze, Mystic Black et Mystic White.

Les Galaxy Buds Live seront mis en vente aujourd’hui dans les magasins de détail, Samsung Opera House, Samsung.com et les principaux portails en ligne.

Spécifications du Galaxy Buds Live

Les Galaxy Buds Live sont dotés d’une annulation active du bruit. Selon Samsung, le Samsung Galaxy Buds Live offre 6 heures de lecture. Le boîtier de charge est livré avec une batterie de 472 mAh, qui promet une durée de lecture de 28 heures sur une seule charge.

Samsung vous permet de coupler simultanément deux paires de Galaxy Buds Live au même appareil. Les utilisateurs peuvent également contrôler la suppression du bruit, ajuster les paramètres de l’égaliseur, personnaliser les commandes tactiles et afficher les niveaux de batterie sur les écouteurs et l’étui de charge via le Samsung Galaxy Buds app pour iOS et Application portable Galaxy Pour Android.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂