Samsung Galaxy Buds 2 en marche: la photo donne un premier goût ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Le prochain événement déballé de Samsung arrive bientôt et le lancement du nouveau Samsung Galaxy Buds 2 semble maintenant se rapprocher de plus en plus avec une production supposée en augmentation. Une image nous donne un petit avant-goût et donne des indices.

Même après le lancement de la série Galaxy S21, Samsung a, comme d’habitude, beaucoup de pain sur la planche. Le prochain événement déballé de Samsung devrait nous attendre en juillet. En plus des nouvelles versions du Samsung Galaxy Z Fold et du Galaxy Z Flip, il existe également des rapports sur un successeur des Galaxy Buds.

affichage









Samsung Galaxy A52

+ BLEU Allnet XL 8 Go + 2 Go (exclusivement pour les clients 45secondes.fr – uniquement ici) Action incurvée! +2 Go de données supplémentaires

Un appareil photo qui peut faire beaucoup (photos claires avec l’appareil photo principal 64 MP avec OIS)

Volume de données LTE de 10 Go (avec jusqu’à 21,6 Mbit / s) mensuel / 24 mois: 21,99 €

19,99 au magasin

Comme le rapporte le portail GSMArena en référence à Roland Quandt, la phase de production en série des véritables écouteurs sans fil, probablement connus sous le nom de Samsung Galaxy Buds 2, devrait maintenant avoir commencé. Un dessin du nouveau boîtier de charge nous donne également un petit avant-goût des changements possibles.

Samsung Galaxy Buds 2 avec un étui de chargement plus grand et une nouvelle couleur?

Selon le rapport, Samsung prévoit des changements mineurs pour les Galaxy Buds 2 avec la désignation «SM-R177». L’étui de chargement des bouchons d’oreille semble un peu plus épais, comme le montre une photo publiée sur Twitter. Samsung voudra peut-être améliorer la capacité de la batterie du boîtier ou du bourgeon et adapte donc le boîtier.

De plus, les écouteurs, connus en interne sous le nom de «berry», apparaîtront cette fois en quatre couleurs. En plus du noir, du blanc et du violet, il devrait également y avoir une nouvelle variante en vert. En ce qui concerne les couleurs violet et vert, la société coréenne pourrait utiliser la teinte pastel quelque peu sobre du Galaxy Buds Pro comme guide. Samsung n’osera probablement pas utiliser à nouveau une couleur comme « Canary Yellow ».

Puisqu’il s’agit d’un successeur des premiers Galaxy Buds, les fonctionnalités ne devraient pas beaucoup changer. L’annulation active du bruit (ANC) continuera très probablement à être réservée aux versions Pro et Live afin de les différencier des écouteurs TWS les moins chers de Samsung.









accord

Samsung Galaxy S21 5G

+ o2 gratuit M Boost 40 Go mensuel / 24 mois: 56,99 €

49,99 au magasin