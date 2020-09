Samsung Galaxy Book Flex 5G: le premier ordinateur portable 5G qui aspire à répondre aux exigences strictes d’Intel EVO

Hier a été un jour important dans les annonces d’Intel et ils ont dévoilé la nouvelle microarchitecture de Tiger Lake, le protagoniste absolu des nouveaux processeurs Intel Core de 11e génération pour ordinateurs portables. Et après cela, nous apprenons déjà à connaître les nouvelles fonctionnalités qui les composent, l’une d’entre elles étant la nouvelle Samsung Galaxy Book Flex 5G, le premier ordinateur 5G sur la nouvelle plate-forme Intel Evo.

Comme détaillé par Intel, Evo est une certification qui garantit que les ordinateurs portables ultra-fins qui le transportent répondent à certains minimums en plus de l’un de ces nouveaux processeurs qui, comme nous le verrons maintenant, se concentrent sur l’autonomie et la charge. De plus, cet ordinateur portable est convertible et prend en charge la connectivité que son nom suggère.

Fiche technique Samsung Galaxy Flex 5G

Samsung Galaxy Book Flex α Dimensions et poids 304,9 x 202,3 x 13,9 à 14,9 mm

1,26 kg écran 13,3 pouces tactile

1 920 x 1 080 pixels CPU Intel Core 11e génération (Tiger Lake) Core i5 / i7 Graphique Intel Iris Xe Mémoire Jusqu’à 16 Go LPDDR4x Espace de rangement SSD NVMe jusqu’à 512 Go Connectivité WiFi6 (Gig +) 802.11ax 2×2, 5G, LTE, BT 5.1 Appareils photo 720p HD, 13 MP l’audio Haut-parleurs stéréo AKG avec Smart Amp Batterie 69,7 Wh Les ports Thunderbolt 4, USB-C, USB 3.0, HDMI, emplacement SIM, lecteur MicroSD, écouteurs Autres Lecteur d’empreintes digitales, clavier rétroéclairé

Un ultra-léger avec une liste stricte d’exigences à respecter

Le Galaxy Book Flex 5G s’intègre dans les ordinateurs portables les plus minces et les plus légers et hérite en grande partie du design que nous avons vu dans le Samsung Galaxy Book α qu’ils ont dévoilé plus tôt cette année au CES 2020, bien que celui-ci soit un peu plus léger (pèse 1 , 26 kilogrammes). Il a une finition argentée et des cadres assez réduits, qui abritent un écran de 13,3 pouces avec résolution FullHD.

En fait, cette résolution fait indirectement partie de ces exigences minimales que nous attendions de la plateforme EVO, qui en fait deviennent plus strictes que celles du Projet Athena, qui sont les suivantes:

Réactivité constante de la batterie.

Le système démarre à partir du mode veille en moins d’une seconde.

Autonomie de neuf heures ou plus dans les systèmes avec écrans FullHD.

Charge rapide avec jusqu’à quatre heures de charge en moins de 30 minutes sur les systèmes avec écrans FullHD.

Avoir un câble de connectivité Pro Thunderbolt 4.

Avoir le WiFi 6.

Nous allons maintenant voir qu’ils font partie des caractéristiques de cet ordinateur portable qui, comme nous l’avons également mentionné, possède des charnières qui permettent à l’écran de s’immobiliser à l’arrière lors d’une rotation de 360 ​​degrés comme son prédécesseur. Mais oui, contrairement au Flex α oui a S Pen, qui est intégré comme dans le Galaxy Note.

Le dernier cri en matière de connectivité

Le Galaxy Book Flex 5G lance cette nouvelle gamme de processeurs avec des options de Core i5 ou Core i7 d’Intel. Il dispose de jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage avec un SSD. Il prend en charge, en plus de 5G (Sub6), LTE et Wi-Fi 6 (Gig +), avoir Bluetooth v5.1.

Comme on le voit habituellement dans les produits de la marque, les enceintes portent la signature AKG et dans ce cas il s’agit de deux enceintes de 5W. Et en termes de connectivité, il a Thunderbolt 4, HDM, USB Type-C, USB 3.0, minijack 3,5 mm et emplacement pour carte microSD.

En parlant de cette batterie qui, avec d’autres composants, doit répondre à ces exigences, dans le nouveau Galaxy Book, nous voyons une batterie de 69,7 Wh, dont le fabricant ne donne aucune indication sur son autonomie approximative. Mais se référant à d’autres composants (en principe efficaces dans ce sens), ils indiquent que les utilisateurs peuvent «créer, prendre des notes ou publier du contenu toute la journée“, il sera donc nécessaire de voir si cela se réalise dans la pratique.

Ces notes peuvent être prises avec le clavier rétroéclairé ou avec le S Pen, le pointeur de Samsung qui peut également être utile pour travailler avec des notes vocales grâce à Voice Note. Le Galaxy Boook Flex 5G a également deux caméras, un avant 720p et un autre qui se situe à la base (en haut, sur le clavier) avec un capteur de 13 mégapixels.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy Book Flex 5G

Samsung n’a pour le moment pas donné de données sur le prix final du nouveau Galaxy Book Flex, nous devrons donc attendre de savoir combien il sortira et les marchés pour lesquels il arrivera. Voyant que le Galaxy Book α a commencé à 829 €, il est raisonnable de penser que le prix de départ du Flex 5G sera autour de ce chiffre ou peut-être légèrement supérieur. Nous attendrons ce que Samsung en dit pour mettre à jour ces informations.

