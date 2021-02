Samsung Galaxy A52: prix, design, spécifications, sortie – toutes les rumeurs

Il y a déjà de nombreuses rumeurs autour du Galaxy A52. Le successeur du best-seller de milieu de gamme devrait déjà être dans les starting-blocks. Nous avons résumé toutes les informations sur le Samsung Galaxy A52 dans un aperçu pour vous.

Alors que le Galaxy A42 plus faible a été introduit fin 2020, Samsung prend toujours son temps avec le Galaxy A52. Récemment, cependant, une image plus claire du successeur du succès A51 a émergé. Un lancement sur le marché devrait être imminent. Et la conception présumée et les rumeurs sur l’équipement de la caméra font également le tour.

Quels modèles existe-t-il? Focus sur la variante 5G

Comme nous l’avons déjà signalé, Samsung doit préparer deux appareils avec des normes cellulaires différentes (4G et 5G) pour une version. Cependant, dans ce pays, l’accent pourrait être mis sur le modèle compatible 5G pour la grande classe moyenne et la variante 4G pourrait apparaître plus tard. Dans sa propre boutique, Samsung ne vend actuellement que les versions 5G des modèles A32 et A42 déjà disponibles.

Galaxy A52: affichage et design

La caméra frontale du Galaxy A51 est vraiment minuscule (© 2020 magazine 45secondes.fr)

Vers la fin de l’année dernière, Twitter a divulgué OnLeaks a publié les premières photos du Galaxy A52. Samsung ne semble pas faire d’ajustements visuels cette année. Le dos rappelle celui de son prédécesseur et est toujours en plastique. Même en termes de taille d’affichage, certaines choses sont apparemment les mêmes: un écran de 6,5 pouces devrait fournir suffisamment d’espace d’affichage. La caméra perforée à l’avant a également été adoptée. Dans l’ensemble, l’A52 n’est censé augmenter que légèrement en hauteur, largeur et profondeur avec 159,9 x 75,1 x 8,4 mm. Il est gratifiant que Samsung soit censé augmenter le taux de rafraîchissement: à 90 ou 120 Hz.

Couleurs: quatre couleurs avec des manches assorties

Dans une autre fuite, Ishan Agarwal a annoncé quatre housses de protection pour le Galaxy A52 en lavande, bleu, blanc et noir. Il est donc très probable que Samsung choisisse des couleurs similaires pour la coque du smartphone.

Galaxy A52: caméra quadruple avec 64 MP

La quadruple caméra du Galaxy A51 devrait avoir une résolution légèrement supérieure sur l’A52 (© 2020 magazine 45secondes.fr)

Cette année aussi, on peut s’attendre à une quadruple caméra à l’arrière du Galaxy A52. Selon les rapports, cette fois, l’objectif principal sera équipé d’un capteur de plus haute résolution. Apparemment, les utilisateurs peuvent s’attendre à un objectif grand angle de 64 MP. Il ne devrait y avoir aucun changement sur les autres lentilles. Vous auriez encore à vous passer d’un téléobjectif pour le zoom optique.

Performance: équipement différent?

Les deux versions du Galaxy A52 devraient différer en termes de performances. Alors qu’un Snapdragon 750G et 6 Go pourrait être utilisé dans la version 5G, Samsung devrait utiliser la puce 720G la plus faible pour le modèle 4G. Les rumeurs selon lesquelles le smartphone moins cher devrait être mieux équipé de 8 Go de RAM que son homologue 5G sont quelque peu contradictoires.

Cette hypothèse, étayée par des benchmarks, pourrait cependant être basée sur une variante plus coûteuse avec plus de mémoire interne et de RAM accrue. Aucun détail n’est encore connu sur les options de stockage individuelles. Même 6 Go serait une mise à niveau bienvenue – l’A51 doit encore se contenter de 4 Go.

La durée de vie de la batterie du Galaxy A52 pourrait également augmenter. Par rapport à l’année précédente, la capacité devrait atteindre 4500 mAh. Cependant, nous ne nous attendons pas à une durée d’exécution beaucoup plus longue avec le modem 5G allumé. Le changement pourrait plutôt servir de compensation.

Accessoires: tendance Apple également dans la classe moyenne?

Les nouveaux produits phares de la série S21 de Samsung sont déjà apparus sans casque ni alimentation. Et avec l’A52 également, l’entreprise pourrait se prononcer contre une large gamme d’accessoires. Il n’y a actuellement aucune preuve que la classe moyenne soit affectée. Au contraire: le Galaxy A42 5G moins cher est livré avec un câble, un bloc d’alimentation et un casque.

Galaxy A52 (5G): prix et sortie

Il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour le Samsung Galaxy A52 (5G). Ce n’est qu’en janvier 2021 que le téléphone portable est apparu à l’autorité de certification chinoise. Selon les dernières informations, le lancement sur le marché au Vietnam aura lieu fin mars 2021. Samsung y vendrait le téléphone portable pour 333 euros (A52 4G) ou 394 euros (A52 5G). En Europe, il serait de 369 euros pour le Galaxy A52 4G – et de 449 euros pour la variante 5G.