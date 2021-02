Samsung Galaxy A52, Galaxy A52 5G fuite suggère un affichage de taux de rafraîchissement de 90 Hz, 6 Go de RAM et plus

16 févr.2021 14:16:07 IST

Samsung se prépare à élargir bientôt sa gamme Galaxy A-series. Selon le WinFuture rapport, les détails des prochains Galaxy A52 et A52 5G sont apparus en ligne. Comme son nom l’indique, la principale différence entre les deux appareils est la connectivité. En termes de spécifications, le Samsung Galaxy A52 sera alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 720, tandis que la variante Galaxy A52 5G sera alimentée par le chipset Snapdragon 750G.

Mis à part les différences de chipset et de connectivité, les deux appareils sont presque les mêmes en termes de spécifications et de conception. Les deux téléphones seront disponibles dans deux configurations de stockage de 6 Go de RAM + 128 Go et une variante de 8 Go de RAM + 256 Go.

Les deux téléphones arborent un écran Super AMOLED Full HD + de 6,52 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour une protection supplémentaire, les deux téléphones avec un capteur d’empreintes digitales optique sous-écran.

Les deux téléphones abriteront une configuration à quatre caméras à l’arrière, placée dans un module rectangulaire, avec un flash LED. La configuration de la caméra arrière est positionnée dans le coin supérieur gauche du téléphone.

Les Galaxy A52 et A52 5G fonctionneront sur le dernier système d’exploitation Android 11 prêt à l’emploi, avec Samsung One UI 3 en haut. Les téléphones seront également dotés d’autres fonctionnalités telles que la prise en charge NFC et un indice de protection IP67 pour la protection contre l’eau et la poussière. Les deux téléphones seront équipés d’une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 25 W.

Les modèles Samsung Galaxy A52 seront disponibles en quatre options de couleurs: Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome White et Awesome Black. La variante 4G pourrait être au prix de 349 € (environ Rs 30 000) tandis que la variante 5G sera au prix de 429 € (environ Rs 37 999).

