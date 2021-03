Samsung Galaxy A52 et Galaxy A52 5G: les écrans AMOLED hertz complets et le 5G peuvent également être destinés au milieu de gamme

La semaine dernière, Samsung nous a cité pour un Unpacked qui serait « génial ». En effet, le choix du terme n’était pas anodin, puisque la société coréenne a profité de l’événement pour annoncer sa nouvelle famille de terminaux pour le Gamme Galaxy A, son milieu de gamme. Ce sont, précisément, trois modèles: le Galaxy A75, le Galaxy A52 et Galaxy A52 5G, son frère avec une meilleure connectivité.

Dans ce texte, nous ferons référence uniquement et exclusivement aux deux premiers, le Galaxy A52, qui aspire à être le fer de lance des modèles abordables de Samsung. Les bornes ont une fiche technique très similaire, au point que, pour des raisons pratiques, elles sont presque les mêmes à l’extérieur et similaire à l’intérieur. Cependant, il y a des différences intéressantes à souligner, alors allons-y.

Fiche technique du Samsung Galaxy A52 et Galaxy A52 5G

SAMSUNG GALAXY A52 SAMSUNG GALAXY A52 5G DIMENSIONS ET POIDS 159,9 x 75,1 x 8,4 mm

189 grammes 159,9 x 75,1 x 8,4 mm

189 grammes ÉCRAN Super AMOLED 6,5 pouces

Résolution FullHD + (2400 x 1080 pixels)

407 ppp

90 Hz

Infini-O Super AMOLED 6,5 pouces

Résolution FullHD + (2400 x 1080 pixels)

407 ppp

120 Hz

Infini-O PROCESSEUR Noyau Octa

2 x 2,3 GHz

6 x 1,8 GHz Noyau Octa

2 x 2,2 GHz

6 x 1,8 GHz MÉMOIRE RAM 6/8 Go 6/8 Go STOCKAGE INTERNE 128/256 Go extensible avec des cartes microSD 128/256 Go extensible avec des cartes microSD CAMÉRA ARRIÈRE 64 MP f / 1,8 OIS

Grand angle 12 MP f / 2.2

Macro 5 MP f / 2.4

Profondeur 5 MP f / 2.4 64 MP f / 1,8 OIS

Grand angle 12 MP f / 2.2

Macro 5 MP f / 2.4

Profondeur 5 MP f / 2.4 CAMÉRA FRONTALE 32 MP f / 2,2 32 MP f / 2,2 TAMBOURS 4 500 mAh

Charge rapide 25W 4 500 mAh

Charge rapide 25W SYSTÈME OPÉRATIF Android 11 avec One UI 3.1 Android 11 avec One UI 3.1 CONNECTIVITÉ 4G

Double SIM hybride

WiFi ac

Bluetooth 5.0

USB type C

GPS

NFC 5G Sub6 FDD, TDD

4G

Double SIM hybride

WiFi ac

Bluetooth 5.0

USB type C

GPS

NFC AUTRES Détecteur d’empreintes digitales

La reconnaissance faciale

Dolby Atmos

Haut-parleurs stéréo AKG

IP67 Détecteur d’empreintes digitales

La reconnaissance faciale

Dolby Atmos

Haut-parleurs stéréo AKG

IP67 LE PRIX À partir de 349 euros À partir de 429 euros A lire : Pourquoi Xiaomi s'appelle Xiaomi selon son fondateur

(Presque) la même chose à l’extérieur

Nous commençons par passer en revue la section esthétique, où nous pouvons voir que Samsung a bu du design du Galaxy Note 20 Ultra et du S21 pour la construction de son milieu de gamme. Le Galaxy A52 a un dos simple fini en lilas, blanc, noir et bleu où l’on voit le (énorme) module qui abrite les quatre caméras, dont nous parlerons plus tard.

Ce qui est frappant, c’est que le module de la caméra n’est pas noir, mais de la même couleur que le châssis du terminal, et qu’il y a un port minijack sur le bord inférieur. Étant donné que les deux bornes sont identiques à l’extérieur, elles partagent les dimensions et le poids (8,9 millimètres d’épaisseur et 189 grammes), ainsi qu’une résistance à l’eau IP67.

On passe donc à l’écran, où l’on trouve la première différence substantielle. Les deux terminaux montent un panneau Super AMOLED 6,5 pouces avec résolution FullHD + (2 400 x 1 080 pixels) et perforation supérieure pour loger la caméra frontale. Cependant, le Galaxy A52 a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que celui du Galaxy A52 5G s’élève à 120 Hz.

(Quelque chose) différent à l’intérieur

Si nous ouvrons le capot et regardons le moteur, nous verrons qu’il est également très similaire, mais pas exactement le même. Les deux mobiles ont entre six et huit gigaoctets de RAM, ce qui se passe également dans le stockage: les deux téléphones ont 128 ou 256 Go extensibles avec des cartes microSD jusqu’à 1 To.

Où est la différence alors? Sur le processeur. Samsung a l’habitude de ne pas révéler le modèle de SoC exact que ses mobiles portent et se réfère à ses spécifications. Dans ce cas, nous avons un processeur à huit cœurs, six à 1,8 GHz et deux à 2,3 GHz (sur le Galaxy A52) ou 2,2 GHz (sur le Galaxy A52 5G). Au-delà de ces 0,1 GHz de vitesse que l’on perd, la clé est dans le modem, qui est celui qui est responsable du Galaxy A52 5G être compatible avec les réseaux 5G Sub-6GHz (mmWave non mentionné).

Sinon, exactement pareil: Batterie de 4500 mAh, charge rapide de 25 W compatible avec QC2 et AFC, même connectivité (sauf 5G bien sûr) et mêmes capteurs. Un aspect intéressant, et que les deux téléphones partagent également, réside dans le son, puisque les Galaxy A52 sont compatibles avec Dolby Atmos, ils ont une reproduction audio 24 bits de haute qualité et un double audio (vous pouvez connecter deux écouteurs).

La même chose peut être appliquée aux caméras, car elles sont exactement les mêmes dans les deux terminaux. Ainsi, nous trouvons un Capteur principal de 64 mégapixels avec OIS, Pixels de 0,8 micron et ouverture f / 1,8 (on sait déjà qu’il faudra automatiquement des photos de 16 mégapixels grâce à la combinaison de pixels); un grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture f / 2,2, une macro de cinq mégapixels et un capteur de profondeur de cinq mégapixels. Les selfies sont laissés à un capteur de 32 mégapixels.

Versions et prix du Samsung Galaxy A52 et Galaxy A52 5G

Les nouveaux Samsung Galaxy A52 et Samsung Galaxy A52 5G Ils peuvent être achetés à partir d’aujourd’hui en lilas, blanc, noir et bleu. Les prix sont les suivants: