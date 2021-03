Samsung Galaxy A52 et A72 avec 4 caméras officiellement présentés

Avec le Galaxy A52, l’A52 5G et l’A72, Samsung lance trois nouveaux smartphones dont les prix se situent entre 350 et 490 euros. Les téléphones ont quatre caméras à l’arrière, des écrans avec des taux de rafraîchissement élevés et une prise casque.

Selon le communiqué de presse de Samsung, les Galaxy A52 et A52 5G ont un écran AMOLED de 6,5 pouces, tandis que le Galaxy A72 utilise un écran AMOLED de 6,7 pouces. Les deux téléphones Galaxy A52 partagent le même équipement photo: il y a un appareil photo principal de 64 mégapixels, un appareil photo de 12 mégapixels pour les prises de vue ultra grand angle, un appareil photo macro avec une résolution de 5 mégapixels et un appareil photo à profondeur de champ avec également 5 mégapixels. L’appareil photo macro peut être utilisé pour prendre des photos de petites choses telles que des fleurs et des insectes à courte distance, tandis que l’objectif de profondeur de champ garantit un arrière-plan flou artistique pour les portraits.

Pas de Wi-Fi 6, mais une connexion jack

Les smartphones Galaxy A52 proposent également une batterie de 4500 mAh. Le Galaxy A52 et l’A52 5G sont disponibles avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne ainsi qu’avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Après tout, les trois smartphones ont des points communs: Android 11 avec l’interface utilisateur OneUI 3.1 de Samsung, ac-WLAN (c’est-à-dire pas de Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0, une prise pour écouteurs, charge rapide de 25 watts, protection IP67 contre les entrées de l’eau. Des haut-parleurs stéréo avec réglage AKG et Dolby Atmos sont également intégrés à tous les modèles. Tous les écrans ont une résolution de 2 400 x 1 080 pixels.

Écrans AMOLED avec des taux de rafraîchissement élevés

Le modèle 4G du Galaxy A52 et du Galaxy A72 repose sur le Snapdragon 720G, le modèle 5G du Galaxy A52 utilise le Snapdragon 750G avec modem 5G. Le 750G a des cœurs de processeur plus récents et des graphiques légèrement plus puissants. Le Galaxy A72 dispose d’une batterie de 5000 mAh et d’un téléobjectif de 8 mégapixels au lieu de la caméra de profondeur de champ. L’appareil photo 12 mégapixels pour les prises de vue ultra grand angle est également un modèle différent. Le Galaxy A72 n’est disponible qu’avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Alors que les Galaxy A52 et Galaxy A72 offrent un taux de rafraîchissement dynamique de 90 Hetz, le modèle 5G repose sur 120 Hertz. Les fréquences d’images élevées garantissent un affichage plus net du mouvement.