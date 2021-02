Samsung Galaxy A52 et A52 5G: Fuites d’images, de prix et de fonctionnalités

Tous les détails des nouveaux Samsung Galaxy A52 et Galaxy A52 5G.

Quelques heures seulement se sont écoulées depuis que nous avons pu voir toutes les fonctionnalités et tous les détails du Samsung Galaxy A72, le prochain terminal de référence dans le milieu de gamme de la firme sud-coréenne. Et maintenant, nous avons déjà le images, prix et caractéristiques de deux des modèles qui accompagneront l’A72 dans le catalogue mobile Samsung renouvelé pour cette 2021.

On parle du Samsung Galaxy A52 et Galaxy A52 5G, les deux membres de la nouvelle série A52, dont les données ont été révélées au préalable par le portail allemand WinFuture.

Samsung Galaxy A52 et A52 5G: tous les détails

Selon la source, les deux nouveaux terminaux de la série Galaxy A seront identique sauf pour le petit détail étrange.

Les deux terminaux ont un Écran de 6,5 pouces avec résolution Full HD et la technologie SuperAMOLED. On s’attend à ce que, pour la première fois, un panneau avec un taux de rafraîchissement élevé, même si pour le moment il n’a pas été possible de le confirmer.

Nous savons également que les deux auront un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, et que le trou situé dans la partie centrale supérieure abrite un caméra pour selfies 32 mégapixels.

La principale différence entre les deux variantes de cette série réside dans le processeur utilisé. Le Galaxy A52 monterait le Snapdragon 720G, sans modem 5G. De son côté, l’A52 5G intégrerait le Muflier 750G, qui dispose d’un modem compatible avec la technologie 5G.

Dans tous les cas, les deux modèles seront disponibles avec 6 ou 8 Go de mémoire RAM et 256 Go de stockage interne extensible. De plus, ses batteries seront de 4500 mAh dans les deux cas, avec charge rapide jusqu’à 25 W via USB Type-C.

Android 11 sera le système d’exploitation qui donnera vie aux deux téléphones, personnalisé bien sûr avec Une interface utilisateur dans la version 3. Et comme nouveauté, il sera introduit Certification IP67 qui assure la résistance à l’eau et à la poussière.

Son principal système photographique serait dirigé par un Caméra de résolution 64 mégapixels, accompagné d’un Capteur d’objectif ultra grand angle de 8 mégapixels, et deux capteurs supplémentaires de 5 et 2 mégapixels, macro Oui Profond respectivement.

Les nouveaux Galaxy A52 et A52 5G devraient arriver très prochainement. Bien que pour le moment il n’y ait pas de date prévue pour leur arrivée, il a été confirmé que leur les prix commenceront respectivement à partir de 349 et 429 euros, bien que ces chiffres puissent varier en fonction du marché.

