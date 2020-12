Samsung Galaxy A52 5g: Nouveau Best Seller En Route?

La populaire série A de Samsung se développera bientôt avec le Galaxy A52 5G. Les premières images et détails ont maintenant été révélés dans une fuite. Il n’y a pas eu de changements majeurs par rapport à son prédécesseur, mais ce n’était pas l’un des best-sellers de Samsung pour rien.

Les smartphones phares attirent souvent le plus l’attention, mais ce qui est vraiment acheté, ce sont les appareils économiques et de milieu de gamme. Le Galaxy A51 était l’un des smartphones Samsung les plus vendus cette année et il existe maintenant des informations initiales sur le successeur. Steve Hemmerstoffer, un fuiteur bien connu et fiable, nous fournit les images et les détails.

Samsung sur un cours de plastique

Comme pour le prédécesseur, la diagonale de l’écran est de 6,5 pouces et l’écran abrite une caméra selfie dans le petit trou de perforation. Vous pouvez supposer que Samsung a installé un panneau OLED pour des niveaux de noir riches et une dynamique élevée. Le plastique est utilisé à l’arrière pour économiser un peu de coûts de matière. À l’avenir, les Sud-Coréens se passeront même du verre au dos de leur série phare.

Le Galaxy A52 5G utilise quatre caméras différentes, mais des informations plus détaillées ne sont pas encore disponibles. Cependant, on peut supposer que Samsung est ici basé sur le Galaxy A51. Nous attendons une caméra principale ultra grand angle et macro ainsi qu’un capteur de profondeur.

Pas une galaxie compacte

Selon cette fuite, les dimensions du Galaxy A52 5G sont de 159,9 x 75,1 x 8,4 mm, la caméra dépassant d’un peu moins de 1,6 mm du boîtier. Samsung ne livre pas d’appareil compact ici. En contrepartie, Samsung reste fidèle à la prise casque, qui a déjà disparu des produits phares de l’entreprise. Comme c’est le cas pour Samsung, le capteur d’empreintes digitales est situé sous l’écran.

Le Galaxy A52 5G n’est pas forcément convaincant en raison de sa fiche technique, mais le prédécesseur a généré beaucoup de ventes. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles Samsung ne veut pas apporter de trop gros changements à cette recette du succès.