Samsung Galaxy A51 Obtenez la mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11, rapport

Selon le dernier rapport, Samsung a commencé à déployer la mise à jour One UI3.0 basée sur Android 11 pour Galaxy A51 en Russie. La dernière mise à jour du Galaxy A51 apporte également le correctif de sécurité de février 2021 et les nouvelles fonctionnalités d’Android 11 et One UI 3.0. Selon le rapport, la dernière mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11 pour Samsung Galaxy A51 est fournie avec la version du micrologiciel A515FXXU4DUB1.

Donc, si vous êtes un utilisateur du Galaxy A51 et que vous vivez en Russie, vous devriez maintenant recevoir la notification de mise à jour sur votre appareil. Si vous n’avez pas encore reçu la notification de mise à jour, vous pouvez également vérifier manuellement la mise à jour en vous rendant sur votre téléphone. Paramètres> Mises à jour du système> Rechercher les mises à jour du système> Télécharger maintenant> Installer la mise à jour.

Pour rappel, Samsung a récemment déployé la mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11 sur les Samsung Galaxy M31, Galaxy F41 et Galaxy Fold de milieu de gamme. Samsung a également mis à jour la série Galaxy S20 avec le dernier correctif de sécurité de février le mois dernier.

