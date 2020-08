Samsung Galaxy A42 – Fuite montre: la 5G pose des problèmes aux fabricants

Le Galaxy A41 n’est pas sur le marché depuis trop longtemps – et il y a déjà une fuite vers son successeur. Ce que cela révèle à propos du Galaxy A42 montre que vous devez payer un prix non négligeable pour la 5G dans la classe moyenne.

Cela ne signifie pas nécessairement le prix de l’appareil. Mais les inconvénients que vous devez faire si vous voulez un smartphone de milieu de gamme avec 5G. La nouvelle norme de radio mobile est considérée comme extrêmement gourmande en énergie – et la fuite vers le Galaxy A42 donne une idée de ce que cela signifie pour les futurs smartphones: le design mince actuel doit céder la place à un autre beaucoup plus maladroit.

Galaxy A42: aussi gros que le S20 Ultra?

Par exemple, le Samsung Galaxy A42 GalaxyClub devrait avoir une batterie 70% plus grande (5000 mAh) que son prédécesseur sans 5G. Bien sûr, il doit être situé quelque part, ce qui devrait aboutir à un logement sensiblement plus grand. Avec sa batterie de 3500 mAh, l’A41 est l’un des appareils les plus délicats. Les batteries d’une capacité d’environ 5000 mAh, en revanche, ne peuvent être trouvées que dans des appareils beaucoup plus grands, tels que le puissant Galaxy S20 Ultra.

Le smartphone d’entrée de gamme Galaxy A21s dispose également d’une batterie de 5000 mAh et est donc nettement plus gros que l’A41. Des dimensions similaires devraient également être attendues pour le Galaxy A42 – et pour la plupart des autres smartphones prenant en charge la 5G.

Tu ne peux pas tout avoir

Il ne faut pas espérer plus d’endurance de la part du Samsung Galaxy A42. Il ne reste pratiquement rien de l’augmentation de la capacité de la batterie. Au lieu de cela, il ne compense probablement que l’augmentation de la demande d’électricité via la 5G. Le fabricant aurait-il eu une alternative? Certainement: une batterie plus petite et donc un boîtier plus mince aurait été possible.

Cependant, cette variante aurait considérablement réduit le temps d’exécution du smartphone. En fin de compte, Samsung a apparemment décidé de ne pas réduire l’endurance – et probablement aussi pour un cas moins gérable. Le fabricant a-t-il pris la bonne décision: qu’en pensez-vous?