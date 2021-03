Samsung Galaxy A32 lancé en Inde, consultez le prix et les spécifications ici

Après avoir fait l’objet de fuites et de rumeurs ces dernières semaines, Samsung a enfin lancé aujourd’hui son nouveau smartphone Galaxy A32 en Inde. Le nouveau Samsung Galaxy A32 est un téléphone de milieu de gamme livré avec une configuration de caméra arrière quadruple, un écran 90 Hz avec une encoche avant en forme de goutte d’eau et une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 15 W.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy A32 en Inde

Le nouveau Samsung Galaxy A32 est au prix de Rs. 21 999 pour la seule variante de stockage de 6 Go de RAM + 128 Go. Le téléphone est disponible dans les options de couleurs Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue et Awesome Violet. L’appareil sera mis en vente dans les magasins de détail, Samsung.com et d’autres détaillants en ligne à partir du mercredi 3 mars.

Spécifications et fonctionnalités du Samsung Galaxy A32

Le nouveau Samsung Galaxy A32 est livré avec un écran Infinity-U Full HD + Super AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le est alimenté par un SoC MediaTek Helio G80 octa-core, avec 6 Go de RAM. Il fonctionne sur One UI 3.1 basé sur Android 11.

En ce qui concerne les appareils photo, l’appareil photo principal comprend un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur secondaire de 8 mégapixels, un tireur macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels. Sur le devant, le téléphone dispose d’un appareil photo de 20 mégapixels pour prendre des selfies.

Les options de connectivité du Galaxy A32 incluent 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5, GPS / A-GPS, NFC, USB Type-C et une prise casque 3,5 mm. Pour les capteurs, l’appareil comprend un accéléromètre, une lumière ambiante, un gyroscope, un magnétomètre et un capteur de proximité. Le téléphone dispose également d’un capteur d’empreintes digitales intégré.