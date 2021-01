Samsung Galaxy A32 5G: un arrière unique dans un milieu de gamme modeste avec 5G

Samsung a discrètement présenté le Samsung Galaxy A42 5G comme son mobile 5G le plus économique, avec des fonctionnalités pas trop ambitieuses mais cherchant précisément à rivaliser dans ce secteur de plus en plus encombré. Mais il semble qu’il n’allait pas arriver seul, car maintenant ils ont présenté le Samsung Galaxy A32 5G, auquel il ressemble plus que dans sa nomenclature.

C’est aussi un mobile de milieu de gamme avec le minimum (très minimum) de RAM et d’écran que l’on peut attendre des mobiles les plus modestes de cette gamme. Bien que dans ce qui semble se démarquer, en plus de la 5G, cela est dû à un design particulier.

Fiche technique Samsung Galaxy A32 5G

SAMSUNG GALAXY A32 5G DIMENSIONS ET POIDS 76,1 x 164,2 x 9,1 mm

205 g ÉCRAN 6,5 pouces

TFT

HD + PROCESSEUR Octa-Core MÉMOIRE ROM 4 Go

6 Go

8 Go MÉMOIRE RAM 128 Go extensible via des cartes microSD jusqu’à 1 To SYSTÈME OPÉRATIF Android 10

Une interface utilisateur CAMÉRA ARRIÈRE 48 MP

8 MP UGA

Macro 2 MP

2 MP de profondeur CAMÉRA FRONTALE 13 MP TAMBOURS 5 000 mAh

Charge rapide 15W CONNECTIVITÉ 5G SA / NSA PRIX Non disponible

Être un de plus devant, se séparer des modes derrière

Non, ce n’est pas une esthétique révolutionnaire ou un facteur de forme frappant à la LG Wing mais ils ont utilisé une tactique similaire à celle du LG Velvet: se différencier sur le dos et se démarquer de l’ère des modules. L’A53 5G dispose de quatre caméras arrière que nous commenterons plus tard, mais ce qui frappe à première vue, c’est que ** non, nous ne voyons pas de module ** pour elles.

Ainsi, il parvient à être quelque chose de différent de la plupart des mobiles actuels, donnant également un air plus minimaliste ne pas avoir plus d’éléments là-bas (le lecteur d’empreintes digitales est d’un côté). Les caméras sont placées en deux bandes (trois et deux, en comptant le flash), vu que l’avant est beaucoup plus standard, en recourant à entailler et des cadres sans perdre trop de poids.

Cet écran est, comme l’A42 5G, d’une résolution modeste. Lorsqu’il est déjà très courant de voir des téléphones avec une résolution FullHD + (peut-être pour cette raison trop dans les haut de gamme), l’écran A32 5G a une diagonale de 6,5 pouces, une résolution HD + et une technologie TFT.

Batterie lourde et mystère du processeur «traditionnel»

Samsung est un fabricant de processeurs et de coutumes, et ironiquement, il n’est pas rare que lors de la présentation d’un nouveau mobile, les détails du SoC ne soient pas spécifiés. Dans ce cas on sait qu’il intègre un processeur à huit cœurs avec le support de la 5G et pour les fréquences maximales (2 GHz + 2 GHz), il pourrait s’agir du Snapdragon 690 ou d’un MediaTek Dimensity 720, mais nous devrons attendre que ces informations soient fournies.

Quant aux mémoires, les options de RAM sont de 4, 6 ou 8 Go et le stockage est de 128 Go extensible par des cartes microSD. Il a l’audio Dolby Atmos et une batterie de 5 000 mAh, avec une charge rapide de 15 W.

En parlant de ces caméras dépourvues de module, étant donné le reste des caractéristiques, on pourrait penser qu’il n’y aurait pas non plus de surprise dans ce domaine et en effet l’A32 5G présente la configuration habituelle plutôt conformiste dans des caméras triples et quadruples. Dans ce cas, il y en a quatre à l’arrière, à côté de l’avant comme suit:

Appareil photo principal avec capteur de 48 mégapixels.

Objectif ultra grand angle avec capteur 8 mégapixels

Capteur 2 mégapixels avec objectif macro.

Capteur de 2 mégapixels pour la profondeur.

Caméra frontale avec capteur 13 mégapixels et objectif avec ouverture f / 2,2.

Versions et prix du Samsung Galaxy A32 5G

Outre le mystère du processeur, Samsung a également pris des informations sur le prix et la disponibilité de ce modèle. Sauf pour les changements, nous savons qu’il y aura une seule option de stockage interne au choix avec 4, 6 ou 8 Go de RAM.

Il sera disponible en quatre couleurs: lilas, blanc, bleu clair et noir, bien que parfois cela soit également soumis aux marchés. Nous mettrons à jour cet article dès que nous connaîtrons ces informations.