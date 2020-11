Samsung Galaxy A12 repéré sur le site de certification Bluetooth; susceptible de se lancer avec Helio P35 SoC

Tendance FP25 nov.2020 14:37:40 IST

Après la publication par Samsung du lancement du Galaxy A12 en août, il semble que la date de sortie soit proche, car l’appareil a obtenu sa certification Bluetooth. Le Samsung Galaxy A12 a d’abord été repéré sur la liste de certification par le portail technique GSMArena. le annonce révèle que le prochain appareil porte le numéro de modèle SM-A125F_DSN et prouve que le Galaxy A12 est désormais certifié Bluetooth 5.0. Outre la spécification de base, le site indique également qu’il sera livré avec le numéro de version du logiciel A125F.001 et le numéro de version du matériel REV1.0.

Bien que rien sur les spécifications du Galaxy A12 n’ait été révélé dans la dernière liste, le produit a subi plusieurs fuites dans un passé récent. Il a été repéré sur Geekbench et nous savions qu’il serait alimenté par un chipset Helio P35. Avec 3 Go de RAM, il exécutera Android 10 hors de la boîte.

Il peut y avoir d’autres variantes de stockage, mais aucune information confirmée n’a encore été signalée. Il y a quelques mois, il a été spéculé que le successeur du Galaxy A11 viendrait en deux options de stockage – la variante de base de 32 Go comme son prédécesseur et une variante de 64 Go. Le rapport avait ajouté que le produit serait assez similaire au Galaxy A11 mais avec certaines modifications. Il a été dit qu’il comporterait un écran LCD, une configuration triple caméra arrière et un capteur d’empreintes digitales capacitif comme l’A11. L’agencement de la triple caméra a été confirmé par la fuite des rendus du boîtier qui ont également montré que A12 aura le bouton d’alimentation sur le cadre droit.

le Samsung Galaxy A11 avec un écran de 6,4 pouces et un processeur Octa-core 1,8 GHz a été lancé en mai, mais il est probable que le Galaxy A12 arrivera plus tôt.

