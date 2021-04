Samsung et MediaTek dévoilent «  le premier téléviseur intelligent au monde avec Wi-Fi 6E  » appelé Samsung 8K QLED Y21

07 avr.2021 17:02:45 IST

Samsung, en collaboration avec MediaTek, a lancé un nouveau téléviseur intelligent, appelé Samsung 8K QLED Y21. Le téléviseur 8K est livré avec l’activation du Wi-Fi 6E comme principal atout, ce qui en fait le premier téléviseur intelligent au monde à en avoir un. Le nouveau téléviseur intelligent Samsung est alimenté par le MediaTek MT7921AU et c’est pourquoi le téléviseur prend en charge le Wi-Fi 6E, selon un communiqué de presse. Il est également compatible avec la version Bluetooth 5.2, encore une fois pour une meilleure connectivité. Avec le Wi-Fi 6E, les gens pourront regarder du contenu plus rapidement, cela aussi, sans interruption.

Il est suggéré que le Wi-Fi 6E soit fait pour utiliser la bande passante «non encombrée» dans le spectre 6 GHz pour «des données multi-gigabits plus rapides, des latences plus faibles et les dernières fonctionnalités de sécurité et de fiabilité de la connexion».

Jerry Yu, vice-président principal de MediaTek Corporate et directeur général du groupe d’activités Intelligent Devices, a déclaré dans un communiqué de presse: «Les consommateurs dépendent d’une connectivité rapide et fiable, qu’ils utilisent leur téléviseur pour le streaming, les jeux ou le suivi avec des entraînements. Notre collaboration avec Samsung a contribué à apporter aux consommateurs la dernière technologie de télévision intelligente pour prendre en charge ces utilisations et au-delà ».

Cela vient après que Samsung et MediaTek ont ​​annoncé le téléviseur 8K compatible Wi-Fi 6: le Samsung 8K QLED Y20 l’année dernière, qui est un prédécesseur du nouveau lancé.

L’objectif est de proposer la combinaison d’une meilleure connectivité et d’une expérience visuelle de haute qualité pour un divertissement optimal à la maison. Avec cela, MediaTek vise également à devenir le leader mondial du segment des téléviseurs intelligents haut de gamme.

Cependant, nous manquons de plus de détails sur le nouveau téléviseur intelligent Samsung. De plus, les informations sur son prix et sa disponibilité restent également inconnues.

