Samsung et les super caméras: est-ce juste de l’air chaud? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Le Galaxy S22 Ultra devrait avoir un appareil photo de 200 MP – cela semble impressionnant, mais une haute résolution n’est que la moitié de la bataille. En fait, cela peut aussi présenter des inconvénients. Un fuiteur bien connu accuse Samsung de vouloir éblouir avec le nombre de mégapixels.

En ce qui concerne les rumeurs de Samsung, son nom revient encore et encore: Ice Universe nous fournit toute l’année les dernières informations sur les smartphones du fabricant sud-coréen. De toutes les personnes, il affirme maintenant ce qui suit dans un tweet:

Aux yeux du leadership de Samsung, un grand nombre est bon pour le marketing. 100 millions, voire 200 millions, c’est un nombre énorme. Les consommateurs penseront qu’ils valent mieux que 50MP. En fait, Samsung a fait valoir en interne. En fin de compte, le groupe technologique a perdu face au groupe marketing. – Univers de glace (@UniverseIce) 14 avril 2021

Samsung n’utilise que des appareils photo avec une résolution de 100 MP ou plus pour une raison: les grands nombres se vendent bien. En d’autres termes: tout est question de marketing et seulement marginalement de la qualité de l’appareil photo. Apparemment, tout le monde dans l’entreprise n’est pas enthousiasmé par cette stratégie.

Galaxy S22 et Co.: Samsung n’est pas d’accord?

Selon Ice Universe, des discussions ont eu lieu entre les départements marketing et technologie de Samsung. Ce dernier avait apparemment des idées différentes pour les caméras d’appareils tels que le Galaxy S22 Ultra ou son prédécesseur. Au final, cependant, les annonceurs auraient prévalu: 100 ou 200 MP se sont finalement vendus mieux que 50 MP.

Le problème: la qualité de la photo peut souffrir d’une résolution aussi élevée. Étant donné que le capteur d’image n’augmente normalement pas en taille du même facteur que la résolution augmente, les pixels individuels rétrécissent par rapport à un appareil photo avec moins de MP. En conséquence, ils captent moins de lumière, ce qui affecte à son tour la qualité de l’image.

Les résolutions au-delà de 100 MP ne sont en réalité payantes que si vous souhaitez ultérieurement effectuer un zoom avant sur une image ou l’imprimer sur une grande surface. Dans la plupart des cas, une caméra avec moins de pixels mais plus grands a beaucoup plus de sens. Mais il ne se vend pas aussi bien qu’un appareil photo pour smartphone avec un numéro MP à trois chiffres.

D’autres montrent comment c’est fait

Tout cela ne signifie pas que Samsung installe de mauvais appareils photo dans ses smartphones – au contraire: les photos du Galaxy S21 Ultra, par exemple, nous ont convaincus lors du test. Mais ils pourraient être encore meilleurs si le fabricant fixait d’autres priorités. Au lieu de casser la barre des 200 MP avec le Galaxy S22 Ultra, le fabricant devrait peut-être prendre un exemple de Huawei.

Le concurrent chinois a actuellement des problèmes complètement différents. Mais Huawei continue de parvenir à produire régulièrement le meilleur appareil photo pour smartphone du marché. Et cela sans résolutions astronomiques. Bien sûr: les produits phares de Huawei ne se vendent pas bien non plus – mais ce n’est certainement pas à cause de leurs caméras.





