Samsung et Bill Gates travaillent sur les toilettes du futur : avec elles, ils cherchent un monde meilleur

La firme coréenne et la fondation du milliardaire travaillent depuis des années avec un objectif clair : créer des toilettes futuristes et durables.

Samsung et la Fondation Bill et Melinda Gates ont travaillé ensemble pendant des années pour développer un nouvel appareil. Rien de plus et rien de moins qu’une toilette. La division recherche et développement de Samsung Electronics veut réinventer les toilettes.

Comme Samsung le publie lui-même, le 16 août, une réunion a eu lieu entre Lee Jae-yong, vice-président de Samsung Electronics, et Bill Gates lui-même, au cours de laquelle les dernières étapes du développement ont été discutées. Ils en ont également profité pour parler de l’avenir et de la plans philanthropiques qu’ils entendent mener ensemble.

Des toilettes conçues pour un monde meilleur

La firme coréenne aurait commencé à travailler sur cette toilette révolutionnaire il y a quelques années, plus précisément en 2019. Pendant ce temps les choses se seraient bien passées et un prototype fini existerait déjàun modèle qui pourrait ressembler beaucoup au produit final.

Mais, quelle est la particularité d’une toilette développée par Samsung et Bill Gates ? Trois ans auraient servi à développer un curieux appareil à la technologie modulaire qui faciliterait la mise en place de différents ajouts. nous nous rencontrerions avant une toilette avec traitement thermique et la capacité de tuer toutes sortes de bactéries. De plus, il serait en mesure de traiter les déchets afin qu’ils soient totalement sans danger pour l’environnement, en les brûlant et en les transformant en cendres.

Cette création aurait un objectif très clair, être produit en masse pour être expédié vers les endroits où il est le plus nécessaire, comme les pays en développement. Tous les brevets liés à ce projet seront gratuits et Samsung et la Fondation Bill et Melinda Gates veilleront à ce qu’il atteigne là où il est le plus nécessaire, facilitant une meilleure hygiène et contribuant au développement durable.

Des millions de personnes meurent chaque année à cause de problèmes d’hygiène dans les pays du tiers monde et toute aide est faible pour parvenir à une amélioration des conditions. Nous ne savons pas si nous finirons tous à la maison avec des toilettes du futur fabriquées par Samsung, mais que l’initiative vise à l’aide à la santé est la meilleure des nouvelles.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂