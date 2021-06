Samsung dit la lutte contre les bosses de caméra – 45secondes.fr.de

Êtes-vous dérangé par l’unité de caméra en saillie sur les smartphones modernes ? Vous n’êtes pas seul dans ce cas. Samsung travaille désormais avec un nouveau capteur photo plus fin contre la bosse surdimensionnée.

Même les smartphones les plus fins comme le Xiaomi Mi 11 Lite 5G et l’iPhone 12 mini ont un point commun : la bosse à l’arrière. Ici, les fabricants ont simplement besoin de suffisamment d’espace pour installer les caméras, qui sont désormais très étendues. Samsung en particulier mise sur un appareil photo plutôt vaste pour des appareils comme le S21 Ultra. Avec le dernier capteur photo, l’entreprise repense à une époque aux dos plats.

Avec l’Isocell JN1, Samsung a présenté un nouveau capteur de 50 MP. Ici, cependant, les Coréens ne sont pas intéressés par les performances d’image les plus élevées, mais plutôt par le développement du plus petit capteur 50 MP du marché. En conséquence, l’Isocell JN1 ne sera probablement pas utilisé dans les flagships, mais se retrouvera dans les futurs smartphones milieu de gamme et entrée de gamme. Cela correspond également aux efforts d’autres fabricants, car les modèles très minces de Xiaomi sont également dans la gamme budgétaire.

Même avec le nouveau capteur, cependant, vous ne pouvez pas échapper complètement à la bosse de la caméra. Samsung lui-même parle d’un « design d’appareil photo beaucoup plus mince », il reste donc à voir comment cela fonctionnera dans la réalité. Nous n’avons pas à attendre longtemps pour un smartphone avec ce capteur, car il est déjà en production de masse. En tant que modèle économique de la série S21, le Galaxy S21 FE serait prédestiné à l’utilisation du capteur ultra-mince.

HDR, 4K et tétrapixel

Même si l’Isocell JN1 avec 1A / 2,76 pouces est un peu plus petit que les capteurs 48 MP de Samsung précédemment utilisés, la même technologie de pointe s’y trouve. Le capteur peut utiliser le binning de pixels 4 en 1 pour capturer plus de lumière, de sorte que les détails sont conservés même dans l’obscurité. De plus, vous pouvez prendre des images HDR, ce qui signifie que le capteur peut faire face à de grandes différences de luminosité. Les enregistrements vidéo réussissent en 4K avec une fréquence d’images maximale de 60 FPS, plus que suffisant pour les vidéos de vacances.

Pour l’instant, Samsung n’a annoncé aucun smartphone avec le nouveau capteur. On peut toutefois supposer qu’en plus des Coréens, d’autres fabricants utiliseront également l’Isocell JN1. Samsung est actuellement l’un des trois plus grands fournisseurs de capteurs photo et travaille également avec des sociétés telles que Xiaomi, Vivo et Huawei.









