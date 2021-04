Samsung devrait abandonner le Galaxy S20 FE alimenté par chipset Exynos 990

07 avr.2021 14:33:44 IST

Samsung a lancé Galaxy S20 FE (Critique) en deux variantes différentes – 4G et 5G. Le SoC Exynos 990 interne de la société alimentait la variante 4G tandis que le modèle 5G avait le SoC Qualcomm Snapdragon 865. Selon un fuiteur fiable, Ice Universe, Samsung pourrait bien être sur le point d’arrêter la variante alimentée par Exynos 990 SoC et pourrait également la remplacer par le chipset Snapdragon 865 dans le modèle 4G. Bien que le téléphone ait été acclamé par la critique, c’est principalement pour la variante 5G, avec chipset Qualcomm, qui s’est démarquée tant pour les experts que pour les utilisateurs.

Le Galaxy S20 FE lancera la version Snapdragon 865+ et Exynos990 arrête la production. – Univers de glace (@UniverseIce) 6 avril 2021

Le modèle 4G a fait l’objet de vives critiques en raison de sa batterie médiocre et de ses performances médiocres par rapport à son frère Snapdragon 865 alimenté par SoC.

Selon le tweet du pronostiqueur, la société lancera le Galaxy S20 FE la version Snapdragon 865+ et arrêtera la production de la version alimentée par Exynos 990. Cependant, on ne sait toujours pas quand et où le téléphone sera disponible.

La fuite pourrait également signifier que le prochain nouveau Galaxy S20 FE (SM-G780G) sera alimenté par Snapdragon 865 + SoC.

Cela dit, la spéculation est simplement basée sur des fuites et la société n’a également rien dit sur la question de savoir s’il était ou non envisagé d’abandonner Exynos990.

.

