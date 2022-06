Samsung dévoile officiellement son nouveau capteur d’appareil photo pour smartphone 200MP

24 juin 2022 13:07:33 IST

Samsung officiellement dévoilé un nouveau capteur de caméra pour smartphone qui a une résolution de 200MP. Le nouveau capteur est en fait la troisième génération de leur capteur ISOCELL HP.

Le premier capteur de cette série, l’ISOCELL HP1, était en fait le premier capteur d’appareil photo pour smartphone de 200 MP, mais il n’a jamais été livré dans les téléphones officiels. Cependant, un téléphone Motorola est en préparation avec l’ISOCELL HP1.

Samsung a déjà commencé à expédier des échantillons aux fournisseurs et autres fabricants de smartphones, et ils prévoient de commencer la production de masse et d’expédier ces capteurs d’ici la fin de cette année.

Actuellement, Sony domine le marché des appareils photo pour smartphones. Les principaux fabricants de smartphones du monde entier utilisent des capteurs de Sony, et cela inclut Samsung, ainsi qu’Apple. Samsung cherche à perturber le bastion de Sony sur le marché.

Le capteur ISOCELL HP1 200MP de première génération de Samsung apparaîtra pour la première fois dans un téléphone Motorola. Samsung avait décidé que le capteur ISOCELL HP1 ne répondait pas à leurs exigences, ils ont donc décidé de continuer à l’améliorer.

L’ISOCELL HP3 est qu’il comporte des pixels de 0,56 micron, ce qui permet à Samsung de produire un format de capteur d’appareil photo plus petit de 1/1,14 pouce, tandis que son prédécesseur, l’ISOCELL HP2 offrait des pixels de 0,64 micron qui ont ouvert la voie à un 1/1,22 pouce. profil du capteur.

L’avantage du HP3 par rapport au HP2 est que la plus petite surface du capteur prend moins de place, ce qui signifie que les autres fabricants n’auront pas beaucoup de mal à garder leurs téléphones minces malgré leur équipement d’un capteur d’appareil photo 200MP.

Samsung récemment a présenté les côtelettes de son dernier capteur de caméra en prenant des photos de chats et en imprimant une toile géante plus grande que la taille d’un terrain de basket. L’objectif était de mettre en valeur les formidables niveaux de détails que la caméra peut capturer.

L’ISOCELL HP3 est également livré avec un certain nombre de réglages logiciels pour de meilleurs résultats. Par exemple, il utilise la technologie de regroupement de pixels Tetra2 (ou Tetra Square) qui fusionne 16 pixels adjacents pour créer un pixel plus grand capable d’absorber plus de données lumineuses pour produire des photos plus lumineuses et plus détaillées, en particulier dans des situations difficiles.

Samsung améliore également le jeu de mise au point automatique avec le capteur ISOCELL HP3. La division caméra de Samsung a adopté la nouvelle technologie Super QPD qui arme chaque pixel de capacités de mise au point automatique et s’appuie sur un système qui place un seul objectif sur quatre pixels adjacents pour détecter les différences de phase dans les directions horizontale et verticale.

Les résultats finaux sont des couleurs plus précises et une expérience de verrouillage de la mise au point plus rapide. Samsung passe également à une fonctionnalité Smart ISO Pro améliorée pour l’imagerie HDR. Au lieu d’une approche à double ISO qui combine deux images capturées à des réglages ISO élevés et bas pour produire la prise de vue HDR finale, la nouvelle version s’appuie sur une approche à trois prises pour prendre un trio d’images à trois niveaux ISO différents (faible, moyen , et élevé) pour produire une plage dynamique encore plus large.

Samsung a également augmenté la capture 10 bits et 12 bits jusqu’à la capture RAW 14 bits. Pour l’enregistrement vidéo, le nouveau capteur Samsung est capable d’enregistrer en 8K natif sans aucun recadrage, tandis que les vidéos 4K peuvent être tournées à une fréquence d’images allant jusqu’à 120 images par seconde. Vidéos au ralenti Full HD à 480 ips.

Le nouveau capteur 200MP de Samsung n’apparaîtra probablement pas dans un téléphone Samsung Galaxy cette année, car les mises à niveau de l’appareil photo sont généralement réservées aux produits phares du Galaxy S. Le pari le plus évident serait le Galaxy S23 Ultra, qui sortira probablement au premier trimestre 2023. Selon toute vraisemblance, le nouvel ISOCELL HP3 de Samsung pourrait être vu dans des marques chinoises comme Vivo et Oppo, dans leurs produits phares Find X et X Series.

