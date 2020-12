Samsung confirme quand le Galaxy S21 sera présenté

Samsung présentera les nouveaux Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra le 14 janvier lors d’un événement virtuel Unpacked.

Allez marquer sur votre calendrier le 14 janvier, puisque cela semble être la date choisie par Samsung pour présenter ses nouveaux Samsung Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra.

Cela semble avoir été confirmé par l’entreprise elle-même Autorité Android, soulignant que l’événement virtuel Unpacked aura lieu le 14 janvier, et que depuis ce mercredi la firme a déjà commencé accepter les réservations des nouveaux terminaux de la série.

Ils ont également confirmé que leur la date de lancement sur le marché aura lieu une semaine seulement après la présentation.

Le Galaxy S21 sera présenté le 14 janvier

En plus de confirmer le présentation et date de lancement des nouveaux appareils, l’un des employés du principal magasin d’appareils mobiles de Samsung en Inde a également dévoilé le couleurs dans lequel les terminaux seront disponibles.

En ce sens, ils indiquent que le Le Galaxy S21 sera disponible en gris, rose, violet et blanc; le Galaxy S21 + en rose, violet, argent et noir; et le Galaxy S21 Ultra pariera sur des tons plus sobres: noir et argent.

Du modèle Ultra ont également été confirmés détails de sa section photographique, dirigé par un Capteur principal de 108 mégapixels, deux capteurs de 10 mégapixels chacun, l’un d’eux avec Zoom optique 10x et un système de mise au point laser. Est également inclus un quatrième capteur dont les détails n’ont pas été divulgués.

Grâce aux fuites précédentes, nous savons que Samsung prévoit également de vendre les Galaxy S21 sans chargeur inclus dans la boîte, et que leur les prix commenceraient à partir de 849 €. De plus, pratiquement toutes ses fonctionnalités ont été complètement divulguées, et il n’y a pas grand chose à savoir sur ce nouveau trio de terminaux étoiles sud-coréens.

