Samsung confirme le dévoilement de nouveaux téléphones pliables de la série Galaxy Z avec prise en charge du S-Pen lors de son événement Galaxy Unpacked

27 juillet 2021 15:34:26 IST

Samsung est sur le point d’héberger un Événement déballé le 11 août. La société sud-coréenne a maintenant confirmé qu’elle lancera les nouveaux smartphones pliables dans le cadre de la série Galaxy Z pour « remodeler la catégorie des smartphones et réinventer complètement vos expériences ». La société a révélé que de nouveaux téléphones pliables seront ajoutés à ses gammes Galaxy Z Flip et Z Fold. Avec cela, il est maintenant confirmé que le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 seront lancés lors de l’événement.

Il est également révélé que les nouveaux téléphones pliables seront dotés d’une sécurité améliorée, d’une meilleure prise en charge des applications tierces et du S Pen. Cela en fera le premier pliable Samsung à en avoir un. Pour rappel, Samsung a lancé le Galaxy S21 Ultra avec un stylet S, ce qui était également une première pour un téléphone Galaxy S.

Le Galaxy Z Fold 3 devrait « combiner le meilleur des smartphones et des tablettes », tandis que le Z Flip 3 « affichera un style encore plus raffiné, armé de matériaux plus durables et plus solides ».

De plus, Samsung souhaite améliorer la prise en charge des applications tierces sur ses téléphones pliables afin de mieux utiliser le scénario de pliage. « Des appels vidéo optimisés mains libres avec Google Duo et regarder des vidéos en mode Flex sur YouTube au multitâche dans Microsoft Teams, notre écosystème pliable offrira une multitude d’expériences transparentes et optimisées », a déclaré TM Roh, président et chef de l’activité Communications mobiles, Samsung Electronics.

Pour cela, Samsung a travaillé en étroite collaboration avec Google et Microsoft pour permettre une utilisation facile, tout en préservant la sécurité des utilisateurs.

Pour ceux qui ne le savent pas, le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 devraient être équipés d’une puce Qualcomm Snapdragon 888, d’appareils photo améliorés, d’un meilleur affichage, etc. Alors que le Z Fold s’ouvrira comme un livre, le Z Flip aura un design à clapet.

De plus, Samsung a donné un indice sur l’interface One UI Watch qu’il a développée avec Google. L’interface utilisateur sera intégrée aux appareils portables et aux téléphones Galaxy.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂