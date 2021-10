Samsung conçoit un nouveau modèle SSD 980 Pro autour de la PS5

Le Samsung 980 Pro est l’un des meilleurs SSD vous pouvez l’intégrer à votre PlayStation 5, mais elle est actuellement vendue sans dissipateur thermique, ce qui signifie que vous devrez en acheter un séparément et le fixer vous-même. Ce n’est pas une tâche particulièrement difficile, mais cela peut s’avérer intimidant pour ceux qui ne souhaitent pas traiter leur console comme un PC. Bonne nouvelle donc, car la société lance un nouveau modèle avec un dissipateur thermique fixé dès la sortie de la boîte, vous permettant d’éviter tout ce tracas et de commencer directement à l’installer dans votre PS5.

Sorti le 29 octobre 2021, le nouveau modèle 980 Pro SSD coûtera 249,99 € pour la version 1 To ou 449,99 € si vous souhaitez doubler l’espace. Avec des vitesses de lecture séquentielle atteignant 7 000 Mo/s et des vitesses d’écriture séquentielle allant jusqu’à 5 100 Mo/s, le SSD surpasse confortablement les exigences minimales de Sony pour l’installation.

