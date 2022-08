Samsung change sa sonnerie caractéristique: voici comment sonne le nouveau Over the Horizon

La nouvelle version de la sonnerie pour mobiles Samsung a été créée, une fois de plus, par Suga, le populaire rappeur coréen du groupe BTS.

S’il y a un élément qui identifie les terminaux des grands fabricants de smartphones comme Samsung, Xiaomi ou Apple sans les voir, c’est, sans aucun doute, votre sonneriepuisque chacune de ces signatures a une mélodie caractéristique et à l’écoute nous connaissons déjà la marque de mobile de la personne qui a cette sonnerie.

En ce sens, le constructeur coréen Samsung vient d’annoncer via un communiqué qu’il revient changer votre sonnerie caractéristique. Découvrir comment sonne le nouveau « Over the Horizon » de 2022.

Voici comment sonne la version 2022 de « Over the Horizon » produite par Suga

Comme il y a un an, le géant coréen a de nouveau présenté une nouvelle version de la chanson « Over the Horizon », qui a été la mélodie par défaut des mobiles Samsung depuis plus de 10 ansjuste après le lancement de ses nouveaux terminaux pliables, les Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4.

Une nouvelle fois, la firme coréenne a confié cette tâche au Le rappeur sud-coréen Min Yoon-gi, plus connu sous le nom de Suga, qui fait partie du groupe BTSqui a réalisé, selon Samsung lui-même, lui donner un air plus optimiste et positif à la sonnerie par défaut de leurs terminaux mobiles.

Dans la vidéo que nous vous laissons sous ces lignes, vous pouvez écoutez le remake 2022 de « Over the Horizon » produit par Suga:

Comme l’explique Suga lui-même, le but de cette nouvelle version de la chanson populaire était « d’encourager les gens à regarder vers un avenir radieux et à réfléchir à l’excitation qui les attend » à l’horizon « .

Samsung a confirmé que cette nouvelle version de sa sonnerie « Over the Horizon » créée par Suga sera disponible sur tous les appareils Galaxy via une future mise à jour et que tous les nouveaux terminaux de la marque auront cette mélodie comme sonnerie par défaut.

